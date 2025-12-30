اسلام آباد بلدیاتی انتخابات: پی ٹی آئی نے امیدواروں کی نامزدگی کا عمل روک دیا
پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق ایک اہم انتظامی فیصلہ کرتے ہوئے پارلیمانی بورڈ کی تشکیل کا نوٹیفکیشن واپس لے لیا ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق یہ نوٹیفکیشن 27 دسمبر کو جاری کیا گیا تھا، جسے اب باضابطہ طور پر منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی بلدیاتی انتخابات کے لیے امیدواروں کی نامزدگی کا عمل بھی روک دیا گیا ہے۔
پارٹی کی جانب سے جاری کی گئی اطلاع کے مطابق قیادت نے موجودہ حالات اور اندرونی مشاورت کے بعد یہ قدم اٹھایا ہے۔
نوٹیفکیشن کی واپسی کے بعد اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے پی ٹی آئی کی حکمت عملی میں تبدیلی متوقع ہے، جس کے لیے نیا لائحہ عمل جلد سامنے آنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔
سیاسی مبصرین کے مطابق پارلیمانی بورڈ کی تشکیل اور امیدواروں کی نامزدگی کا عمل روکنے کا فیصلہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پارٹی قیادت بلدیاتی انتخابات کے لیے اپنی تیاریوں اور تنظیمی معاملات کا ازسرنو جائزہ لینا چاہتی ہے۔
پی ٹی آئی کی قیادت نے تاحال اس فیصلے کی تفصیلی وجوہات عوامی سطح پر بیان نہیں کیں، تاہم پارٹی کے اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کی سیاسی صورتحال اور بلدیاتی انتخابات کے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے نئے طریقہ کار پر غور کیا جا رہا ہے۔