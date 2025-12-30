میٹا کا چینی اے آئی چیٹ بوٹ ’مینوس‘ خریدنے کا منصوبہ، ارادہ کیا ہے؟
ٹیکنالوجی کی دنیا میں مصنوعی ذہانت کے شعبے میں تیزی سے سرمایہ کاری اور جدت کا دور جاری ہے۔ ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنی میٹا نے سنگاپور میں قائم اے آئی کمپنی ”مینس“ کو حاصل کرنے کا اعلان کردیا ہے، جو جدید مصنوعی ذہانت کی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کی کوشش کا حصہ ہے۔
رائٹرز کے مطابق یہ اقدام ٹیک انڈسٹری میں شدید مقابلے کے پیشِ نظر میٹا کی اے آئی سرمایہ کاری کی تیز رفتاری کو ظاہر کرتا ہے۔ کمپنی اس ٹیکنالوجی کو اپنے صارفین اور کاروباری مصنوعات میں ضم کرے گی۔
مینس ایک جنرل پرپس اے آئی ایجنٹ تیار کرتی ہے جو ڈیجیٹل ملازم کی طرح کام کر سکتا ہے، جیسے تحقیق، آٹومیشن اور پیچیدہ کاموں کو کم ہدایات پر مکمل کرنا۔ یہ اے آئی ایجنٹ مارکیٹ تجزیہ، کوڈنگ اور ڈیٹا اینالیسس جیسے کاموں میں ماہر ہے اور اس کی کارکردگی اوپن اے آئی کے ڈیپ ریسرچ سے بہتر قرار دی جاتی ہے۔ اس نے حال ہی میں 125 ملین ڈالر کی سالانہ آمدنی کا ریکارڈ قائم کیا ہے۔
معاہدے کی مالی شرائط ظاہر نہیں کی گئیں مگر میٹا مینس کی سروس کو چلائے گی، فروخت کرے گی اور میٹا اے آئی سمیت اپنی مصنوعات میں شامل کرے گی۔ مینس، جو بیجنگ ”بٹرفلائی ایفیکٹ ٹیکنالوجی“ کا حصہ تھی، نے چین سے سنگاپور منتقل ہو کر جیو پولیٹیکل خطرات سے بچنے کی کوشش کی اور اب چین سے مکمل علیحدگی اختیار کر لے گی۔ اس نے اس سال 75 ملین ڈالر کی فنڈنگ بھی حاصل کی تھی۔
میٹا نے اس سے پہلے اسکیل اے آئی میں 29 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کی اور اس کے سی ای او کو اپنی ٹیم میں شامل کیا، تاکہ اے آئی کی ترقی کو تیز کیا جا سکے۔ یہ خریداری میٹا کو فوری اے آئی بزنس فوائد دے گی، خاص طور پر صارفین کی بڑی تعداد تک رسائی فراہم کرتے ہوئے۔ مارک زکربرگ کی قیادت میں اے آئی اب میٹا کی اولین ترجیح بن چکا ہے۔