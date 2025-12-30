شاہین آفریدی انجری کے باعث بگ بیش لیگ سے باہر
پاکستان کے فاسٹ باؤلر شاہین شاہ آفریدی آسٹریلیا کی بگ بیش لیگ سے باہر ہو گئے ہیں۔
شاہین آفریدی نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے پیغام میں بتایا کہ انجری کی وجہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے انہیں واپس بلا لیا ہے، جس کے بعد وہ بگ بیش لیگ میں مزید میچز نہیں کھیل سکیں گے۔
شاہین آفریدی اس وقت آسٹریلوی فرنچائز برسبین ہیٹ کی نمائندگی کر رہے تھے۔
انہوں نے اپنے پیغام میں برسبین ہیٹ کی ٹیم اور اس کے شائقین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہیں یہاں بے حد محبت اور حوصلہ افزائی ملی، جسے وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔
شاہین آفریدی کا کہنا تھا کہ انجری کے باعث انہیں اب ری ہیب کے مرحلے سے گزرنا ہوگا تاکہ مکمل فٹنس حاصل کی جا سکے۔
انہوں نے امید ظاہر کی کہ وہ جلد صحت یاب ہو کر دوبارہ میدانوں میں واپسی کریں گے۔
شاہین نے یہ بھی کہا کہ اگرچہ وہ بگ بیش لیگ میں مزید حصہ نہیں لے سکیں گے، تاہم وہ اپنی ٹیم کے لیے نیک تمناؤں اور حوصلہ افزائی کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔
پی سی بی کی جانب سے شاہین آفریدی کی واپسی کا فیصلہ احتیاطی بنیادوں پر کیا گیا ہے تاکہ آئندہ بین الاقوامی مصروفیات کے لیے ان کی فٹنس کو یقینی بنایا جا سکے۔ کرکٹ شائقین کو امید ہے کہ شاہین آفریدی جلد مکمل صحت کے ساتھ ایک بار پھر ایکشن میں نظر آئیں گے۔