پاکستان اور اے ڈی بی کے درمیان 300 ملین ڈالر سے زیادہ کے 2 منصوبوں پر دستخط
حکومت پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک (اے ڈی بی) کے درمیان 304.5 ملین ڈالر کے 2 منصوبوں پر دستخط ہو گئے ہیں، ان منصوبوں کا بنیادی مقصد موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنا ہے۔
ترجمان اقتصادی امور کے مطابق منصوبوں کا بنیادی مقصد کلائمیٹ ریزیلینس کا فروغ ہے، یعنی موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنا ہے، 180.5 ملین ڈالر کے سندھ کوسٹل ریزیلینس سیکٹرپراجیکٹ پردستخط ہوئے جب کہ 124 ملین ڈالر کے پنجاب کلائمیٹ ریزیلینٹ اور زرعی میکانائزیشن پراجیکٹ پر دستخط ہوئے۔
معاہدوں پر سیکرٹری اقتصادی امور محمد حمیر کریم، ایشیائی ترقیاتی بینک کی کنٹری ڈائریکٹر ایمافان نے دستخط کیے جب کہ سندھ اور پنجاب حکومت کے نمائندوں نے بھی متعلقہ حکومتوں کی جانب سے دستخط کیے۔
سیکرٹری اقتصادی امورنے کہا کہ سندھ کوسٹل ریزیلینس پراجیکٹ کے لیے ایشیائی ترقیاتی بینک 140 ملین ڈالر قرض جب کہ 0.5 ملین ڈالر کی تکینکی گرانٹ فراہم کرے گا، اس منصوبے سے ٹھٹہ سجاول اور بدین کے اضلاع براہ راست مستفید ہوں گے۔
انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب کلائمیٹ ریزیلینٹ پراجیکٹ پنجاب کے 30 اضلاع میں زرعی پیداوار اور ماحولیاتی لچک کو فروغ دے گا، پنجاب کلائمیٹ ریزیلینٹ پراجیکٹ کے لیے ایشیائی ترقیاتی بینک 120 ملین ڈالر قرض جب کہ 4 ملین ڈالر گرانٹ فراہم کرے گا، منصوبے کے لیے پنجاب حکومت بھی 5 ملین ڈالر فراہم کرے گی، اس منصوبے کے تحت چھوٹے کاشتکاروں کو کلائمیٹ اسمارٹ زرعی مشینری تک بہتر رسائی فراہم کی جائے گی۔
کنٹری ڈائریکٹر اے ڈی بی نے کہا کہ سندھ کوسٹل ریزیلینس پراجیکٹ ماحولیاتی تبدیلی کے باعث پیدا ہونے والے خطرات سے نمٹنے اور ساحلی آبادیوں کے تحفظ میں کلیدی کردار ادا کرے گا، پنجاب زرعی میکانائزیشن پراجیکٹ زراعت کی جدید کاری اور اخراج میں کمی کے لیے ایک نہایت اہم قدم ہے۔