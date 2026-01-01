یونان میں نئے سال کی آمد پر سب سے بڑا کیک بنا کر ورلڈ ریکارڈ بنا دیا گیا
یونان میں نئے سال کی آمد کے موقع پر ایک منفرد، یادگار اور تاریخی تقریب منعقد کی گئی، جہاں ایک دیوہیکل روایتی کیک تیار کر کے عوام کے سامنے پیش کیا گیا، جسے منتظمین نے اب تک کا سب سے بڑا واسيلوپیتا کیک قرار دیا۔
یہ رنگا رنگ تقریب یونان کے دارالحکومت ایتھنز کے مضافاتی شہر پیراستیری میں منعقد ہوئی، جہاں شہریوں کی بڑی تعداد نے نئے سال کی خوشیاں منانے کے لیے شرکت کی۔
تفصیلات کے مطابق اس عظیم الشان روایتی کیک کا وزن تقریباً دس ٹن تھا، جبکہ اس کی لمبائی سو میٹر سے زائد بتائی گئی۔ کیک کی تیاری کے لیے 6.2 ٹن آٹا، 6 ہزار 500 انڈے اور مختلف اقسام کے مصالحے اور خوشبودار اجزا استعمال کیے گئے۔ اس بڑے اور منفرد منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے پیراستیری اور اس کے اطراف کے علاقوں کی 35 مقامی بیکریوں نے مشترکہ طور پر کام کیا۔ کیک کو مختلف حصوں میں تیار کیا گیا، جنہیں بعد ازاں موقع پر جوڑ کر ایک دیوہیکل شکل دی گئی اور پھر عوام میں تقسیم کیا گیا۔
یہ تقریب شہر کے مرکزی میونسپل اسکوائر میں منعقد ہوئی، جہاں یہ روایت گزشتہ ایک دہائی سے ہر سال نئے سال کے موقع پر دہرائی جا رہی ہے۔
واسيلوپیتا یونان کی ایک قدیم اور ثقافتی روایت ہے، جس کے تحت نئے سال کے آغاز پر ایک خصوصی کیک کاٹا جاتا ہے۔ اس کیک میں خوش قسمتی کی علامت کے طور پر ایک سکہ یا چھوٹا تعویذ چھپایا جاتا ہے۔ روایت کے مطابق جس شخص کے حصے میں یہ سکہ آ جائے، اس کے لیے آنے والا سال خوش بختی، کامیابی اور برکتوں سے بھرپور ثابت ہوتا ہے۔
اس سال تیار کیے گئے دیوہیکل واسيلوپیتا کیک کو تقریباً اسی ہزار ٹکڑوں میں کاٹ کر شہریوں اور مہمانوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس عمل میں متعدد رضاکاروں نے حصہ لیا، جس سے تقریب کا اجتماعی، دوستانہ اور سماجی پہلو مزید نمایاں ہو گیا۔ بچے، بزرگ اور خاندان کے افراد طویل قطاروں میں کھڑے ہو کر کیک حاصل کرتے رہے، جبکہ ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد اور نیک تمنائیں پیش کی جاتی رہیں۔
ایتھنز بیکرز گلڈ کے صدر پیناگیوٹِس ساچینیڈس نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیک نہ صرف اپنے حجم کے اعتبار سے غیر معمولی ہے بلکہ مقامی بیکرز کے باہمی تعاون، یکجہتی اور انتھک محنت کی بہترین مثال بھی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس تقریب کا مقصد محض ریکارڈ بنانا نہیں بلکہ کمیونٹی کو ایک جگہ اکٹھا کرنا اور مقامی بیکریوں کے سماجی کردار کو اجاگر کرنا بھی ہے۔
منتظمین کے مطابق واسيلوپیتا کی یہ روایت یونانی معاشرے میں اتحاد، خوشحالی اور امید کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ نئے سال کے آغاز پر اس طرح کی تقریبات لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے، باہمی محبت کو فروغ دینے اور مشترکہ خوشیوں کو بانٹنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔
تقریب کے اختتام پر شرکاء کے لیے صحت، یکجہتی، امن اور خوشحالی کی دعائیں کی گئیں، جبکہ جشن کا خوشگوار اور پرمسرت ماحول دیر تک قائم رہا۔ یہ تقریب نہ صرف یونانی ثقافت کی خوبصورت عکاس تھی بلکہ نئے سال کے آغاز پر عالمی سطح پر خوشیوں، روایات اور انسانی ربط کا ایک شاندار پیغام بھی ثابت ہوئی۔