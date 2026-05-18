عیدالاضحیٰ پر 'ڈونلڈ ٹرمپ' کو قربان کرنے کی تیاری
بنگلہ دیش میں عید الاضحیٰ کے موقع پر دو ایسے بھینسے سوشل میڈیا اور عوامی توجہ کا مرکز بن گئے ہیں جن کے نام دنیا کے معروف لیڈروں پر رکھے گئے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ شہرت ایک ایسے نایاب بھینسے کو ملی ہے جس کی رنگت اور سر کے بال سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مشابہت رکھتے ہیں۔
بنگلہ دیش کے شہر نارائن گنج کے علاقے پائیک پارا میں موجود اس بھینسے کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں اور لوگ خاص طور پر اس کے سنہری رنگ کے بالوں اور چہرے کی ساخت کو ڈونلڈ ٹرمپ سے ملتا جلتا بتا رہے ہیں۔
ایک فارم ہاؤس میں موجود تقریباً سات سو کلو گرام وزنی سفید بھینسا راتوں رات مشہور ہو گیا ہے۔ انٹرنیٹ پر اس بھینسے کی ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد دور دور سے لوگ اسے دیکھنے کے لیے فارم کا رخ کر رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس بھینسے کے سر پر موجود سنہری بال اور اس کے چہرے کی بناوٹ بالکل ڈونلڈ ٹرمپ سے ملتی جلتی ہے۔
فارم کے مالک ضیاء الدین نے بتایا کہ انہوں نے یہ جانور تقریباً دس ماہ قبل راجشاہی کی ایک مویشی منڈی سے خریدا تھا۔ ان کے چھوٹے بھائی نے مذاق میں اس کے سر کے بالوں کو دیکھ کر اس کا نام ڈونلڈ ٹرمپ رکھ دیا تھا۔ فارم کے مالک کے مطابق یہ نایاب نسل کا جانور ہے جو عام طور پر جنوبی ایشیا میں بہت کم پایا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جانور اب فروخت ہو چکا ہے۔
فارم پر آنے والے مقامی لوگوں نے اس مشابہت پر حیرت کا اظہار کیا ہے۔ ایک خاتون نے میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے جب فیس بک پر اس کی تصویر دیکھی تو انہیں یقین نہیں آیا، لیکن یہاں آ کر معلوم ہوا کہ واقعی اس کے بال اور چہرہ امریکی لیڈر جیسا ہے، البتہ یہ جانور مزاج میں بہت پرسکون اور شریف ہے۔
ایک اور مقامی شہری رسل نے بھی فیس بک ویڈیو دیکھنے کے بعد فارم کا دورہ کیا اور اس بات کی تصدیق کی کہ جانور کی شکل واقعی ٹرمپ سے ملتی ہے۔ ایک اور خاتون کا کہنا تھا کہ وہ پہلے اسے محض ایک مبالغہ آرائی سمجھ رہی تھیں لیکن اب وہ مانتی ہیں کہ یہ نام اس جانور پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔
مالک کے مطابق اس نایاب سفید بھینسے کی صحت اور وزن کا خاص خیال رکھا گیا ہے اور اسے مکئی، سویا بین اور چوکر جیسی غذائیت سے بھرپور خوراک دی جاتی رہی ہے۔ یہ نسل عام طور پر بہت پرامن ہوتی ہے اور جب تک اسے چھیڑا نہ جائے، یہ غصہ نہیں کرتی۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی فارم پر ایک دوسرا بھینسا بھی موجود ہے جس کا وزن ساڑھے سات سو کلو گرام سے زیادہ ہے اور اس کا نام اسرائیلی وزیر اعظم کے نام پر بنجمن نیتن یاہو رکھا گیا ہے۔ فارم کے ملازمین کا کہنا ہے کہ یہ دوسرا بھینسا پہلے والے کے مقابلے میں کافی چست، شریر اور غصیلا ہے جو اکثر زور سے پھنکارتا ہے اور اپنے رکھوالوں پر حملہ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔