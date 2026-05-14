ڈیڑھ کروڑ کے زیورات پر ہاتھ صاف: جیولری شاپ ملازمہ کی مہارت کیمرے میں ریکارڈ
بھارتی ریاست گجرات کے شہر احمد آباد میں ایک مشہور جیولری اسٹور میں چوری کی ایک انوکھی اور حیران کن واردات سامنے آئی ہے جہاں اسٹور میں کام کرنے والی ایک سیلز گرل نے مبینہ طور پر ڈیڑھ کروڑ روپے مالیت کے زیورات چوری کر لیے۔
اسٹور میں لگے سی سی ٹی وی کیمروں کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ خاتون بڑی بے خوفی کے ساتھ زیورات کی ٹرے خالی کر رہی ہے اور اس دوران وہ مسکراتی ہوئی زیورات کے ٹرے دیکھ رہی ہے۔
پولیس میں درج کرائی گئی شکایت کے مطابق ملزمہ گزشتہ گیارہ ماہ سے اس شوروم میں سیلز گرل کے طور پر کام کر رہی تھی۔
ویڈیو میں دیکھا گیا کہ خاتون پہلے زیورات کی ٹرے کا جائزہ لیتی ہے اور پھر ایک ایک کر کے سونے کے زیورات نکال کر اپنی جیبوں میں بھرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس نے بڑی مہارت سے سونے کی انگوٹھیاں، چین، منگل سوتر اور پازیب غائب کر دیں۔
اس معاملے کا انکشاف اس وقت ہوا جب اسٹور کے حساب کتاب میں گڑبڑ پائی گئی جس پر مینیجر نے سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کی تو خاتون کی یہ حرکت سامنے آئی۔
پولیس کے مطابق ملزمہ اس وقت مفرور ہے اور اس کی تلاش کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ گجرات پولیس نے مقدمہ درج کر کے واقعے کی تحقیقات کو تیز کر دیا ہے تاکہ ملزمہ کو گرفتار کر کے مسروقہ زیورات برآمد کیے جا سکیں۔
یہ واقعہ سوشل میڈیا پر بھی کافی زیر بحث ہے کیونکہ ویڈیو میں خاتون کے تاثرات کسی قسم کے خوف یا پچھتاوے کے بجائے بالکل نارمل اور مسکراتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔