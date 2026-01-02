5 بڑوں کے مل بیٹھنے کی تجویز رانا ثنا اللہ کی ذاتی رائے ہے: شیخ وقاص اکرم
پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے ترجمان شیخ وقاص اکرم نے ملک کے 5 بڑوں کے مل بیٹھنے کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس قسم کی تجویز رانا ثنا اللہ کی ذاتی رائے ہوسکتی ہے تاہم موجودہ سیاسی بحران کا حل عمران خان کے بغیر ممکن نہیں۔
گزشتہ روز وزیراعظم کے مشیر رانا ثنا اللہ کی جانب سے ملک کے 5 بڑوں کے مل بیٹھنے کا بیان سامنے آیا تھا تاہم جمعے کو اس بیان پر ردعمل دیتے ہوئے ترجمان پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ بڑوں کے مل بیٹھنے کی تجویز رانا ثنا اللہ کی ذاتی رائے ہے، وہ رائے دینے کا حق رکھتے ہیں اور اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔
شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے بغیر موجودہ حالات کا کوئی حل نہیں نکل سکتا اور رانا ثنا اللہ کو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ عمران خان مینڈیٹ چوروں کے ساتھ کسی صورت نہیں بیٹھیں گے۔
ترجمان پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ اگر رانا ثنا اللہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں تو انہیں آئین کی بحالی اور عدلیہ کو مکمل آزادی دینے کی بات کرنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ حقیقی مفاہمت اسی صورت ممکن ہے جب آئینی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنایا جائے۔
یاد رہے کہ گزشتہ روز جیو نیوز کے پروگرام میں گفتگو کے دوران رانا ثنا اللہ نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ ملک کے 5 بڑوں کو اعتماد سازی کے لیے مل بیٹھنے کی ضرورت ہے، ان 5 بڑوں میں صدرمملکت آصف علی زرداری، وزیراعظم شہباز شریف، نواز شریف، بانی پی ٹی آئی عمران خان شامل ہیں۔
انہوں نے کہا تھا کہ اس تجویز میں پیپلزپارٹی بھی ہمارے ساتھ ہے، پی ٹی آئی اداروں کی قیادت کی کردار کشی بند کرے تو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا راستہ نکل سکتا ہے۔