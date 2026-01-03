ہتک عزت کیس: عدالت کا سہیل آفریدی کو گرفتار کرکے پیش کرنے کا حکم

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کے خلاف این سی سی آئی اے نے مقدمہ درج کر رکھا ہے
اپ ڈیٹ 03 جنوری 2026 01:45pm
اسلام آباد کی عدالت نے وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی کو مسلسل عدم حاضری پر گرفتار کرکے پیش کرنے کا حکم دے دیا۔

سینئر سول جج عباس شاہ نے سہیل آفریدی کے خلاف ریاستی اداروں پرگمراہ کن الزامات اورساکھ متاثر کرنے کے کیس کی سماعت کی۔

دوران سماعت عدالت نے ہتکِ عزت کیس میں وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی کے ناقابلِ ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کردئیے۔

عدالت نے سہیل آفریدی کو گرفتار کرکے پیش کرنے کا حکم دیا اور کیس کی مزید سماعت 17 جنوری تک ملتوی کردی۔

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت این سی سی آئی اے نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔

