پاکستان کا وینزویلا کی صورتِ حال پر تشویش کا اظہار، کشیدگی میں کمی کا مطالبہ
وینزویلا کی صورت حال پر پاکستان کا مؤقف سامنے آگیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے وینزویلا کی صورتِ حال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کشیدگی میں کمی کا مطالبہ کیا ہے۔
امریکا کی جانب سے وینزویلا میں کی گئی فوجی کارروائی میں صدر نکولاس مادورو اور ان کی اہلیہ کی گرفتاری پر ترجمان دفتر خارجہ نے ردعمل دیا ہے۔
اتوار کو ترجمان دفتر خارجہ طاہرحسین اندرابی نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان وینزویلا کے عوام کی فلاح وبہبود کو انتہائی اہمیت دیتا ہے، پاکستان وینزویلا میں بدلتی صورت حال پر تشویش کا اظہار کرتا ہے اور بحران و کشیدگی کم کرنے کے لیے تمام فریقین پر تحمل اورکشیدگی میں کمی کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔
ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بحران کے حل کے لیے اقوام متحدہ کے چارٹر اوربین الاقوامی قانون کی پاسداری ناگزیر ہے۔
طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ پاکستان وینزویلا کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے، وینزویلا میں مقیم پاکستانی برادری کے افراد کی سلامتی اور تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل رابطے میں ہیں۔
واضح رہے کہ گزشتہ روز امریکی فوج نے وینزویلا کے دارالحکومت کاراکس سمیت مختلف علاقوں میں حملے کیے، جن کے بعد صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کو حراست میں لے کر امریکا منتقل کر دیا گیا۔
وینزویلا کی نائب صدر ڈیلسی روڈریگز نے عدالتی حکم کے تحت عارضی طور پر صدارتی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیان کو مسترد کرتے ہوئے صدر نکولس مادورو کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔
عالمی برادری کی جانب سے وینزویلا پر امریکی حملے کی مذمت کی جارہی ہے۔ چین نے صدر مادورو کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے جبکہ ملائیشیا نے امریکی اقدام عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ فرانس نے کہا وینزویلا کا مستقبل صرف وہاں کے عوام طے کرسکتے ہیں ۔ اسپین کے وزیراعظم کا کہنا تھا امریکی مداخلت عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔
امریکا کی سابق نائب صدر کاملا ہیرس نے وینزویلا پر امریکی حملے کی مذمت کی ۔ کہتی ہیں ٹرمپ کے اقدامات سے امریکا نہ محفوظ ہوا نہ مضبوط اور نہ ہی سستا۔
ایرانی وزیر خارجہ نے وینزویلا کے ہم منصب کے ساتھ ٹیلیفونک رابطہ کیا، یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وینزویلا پر امریکی حملہ دہشت گردی کی بدترین مثال ہے، مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو نے وینزویلا کی صورتحال پر اظہار تشویش کیا اور انسانی حقوق کے احترام پر زور دیا۔ وینزویلا کی صورتحال پراقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس کل ہوگا۔