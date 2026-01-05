تربت: فورسز کا کریک ڈاؤن، غیر قانونی اسلحے کی بڑی کھیپ ضبط کر لی
بلوچستان کے ضلع کیچ کی تحصیل تربت میں سیکیورٹی فورسز نے ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے بھاری مقدار میں غیر قانونی اسلحہ ضبط کر لیا ہے۔
ذرائع کے مطابق یہ کارروائی ایم-8 شاہراہ سمی ناکے پر ایک مشتبہ پک اپ گاڑی کی تلاشی کے دوران کی گئی۔
کارروائی میں سیکیورٹی فورسز نے مشتبہ گاڑی سے 400 پستول اور 340 میگزین برآمد کر لیے جبکہ گاڑی سمیت ایک شخص کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار شدہ شخص کی شناخت احسن اللہ ولد میر باز خان، ساکن پشاور کے طور پر ہوئی ہے۔
حکام کا کہنا ہے کہ ملکی امن و امان کے قیام اور شرپسند عناصر کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز پر عزم ہیں اور ایسی کارروائیاں جاری رہیں گی۔