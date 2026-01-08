امریکی امیگریشن حکام کے ہاتھوں خاتون کی ہلاکت
امریکا کے شہر منی ایپلس میں امیگریشن ادارے ’آئی سی ای‘ کے ایک اہلکار نے رینی نکول گُڈ نامی خاتون کو گولی مار کر ہلاک کردیا، جس کے بعد شہر میں کشیدگی پھیل گئی اور شہری سڑکوں پر نکل آئے اور احتجاج کیا۔ وفاقی حکام نے واقعے کو اپنے دفاع میں گولی چلانا قرار دیا ہے، جب کہ مقامی حکومت نے اس کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس واقعے کو ’خود کا دفاع‘ قرار دینا حقائق کے خلاف ہے۔ احتجاج کے دوران کی ان تصاویر کے لئے برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے شکرگزار ہیں۔
protests
shooting
Political Controversy
federal agents
Reni Nicole Good
ICE raid
Minneapolis
