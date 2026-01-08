’مشکل اور خطرناک وقت‘: صدر ٹرمپ کا امریکی فوجی بجٹ 1.5 کھرب ڈالر کرنے کا مطالبہ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس سے مطالبہ کیا ہے کہ ملک کو موجودہ خطرناک اور مشکل حالات کے پیشِ نظر دفاعی بجٹ میں 50 فیصد اضافہ کیا جائے۔
صدر ٹرمپ نے اپنے حالیہ بیان میں کہا کہ یہ اضافہ امریکہ کو دنیا کی طاقتور فوج بنانے میں مدد دے گا اور دفاعی کمپنیوں کو جدید ہتھیار بنانے کے لیے ترغیب دے گا۔
امریکی صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ کو اس وقت انتہائی پیچیدہ اور خطرناک حالات کا سامنا ہے، اس لیے دفاعی اخراجات کو سال 2027 تک ایک اعشاریہ پانچ کھرب ڈالر تک بڑھایا جانا چاہیے۔ موجودہ بجٹ 901 ارب ڈالر ہے، اور یہ اضافہ اس سے 50 فیصد زیادہ ہوگا، جسے کانگریس نے دسمبر میں منظور کیا تھا۔
صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ فوجی سازوسامان کی تیاری کی رفتار مطلوبہ نہیں ہے، اس لیے دفاعی کمپنیوں کو جدید ہتھیار بنانے کے لیے نئے کارخانے قائم کرنے کی ضرورت ہے۔
انہوں نے دفاعی صنعت پر الزام عائد کیا کہ بڑی پیمانے پر شیئر ہولڈرز کو ادائیگیاں درست انداز میں نہیں کی جا رہی ہیں، اور اس ضمن میں سخت نگرانی کی جائے گی۔
ٹرمپ کے اس اعلان کے بعد امریکی دفاعی سازوسامان بنانے والی بڑی کمپنیوں کے شیئرز نیویارک میں پانچ فیصد سے زیادہ بڑھ گئے۔
امریکی صدر نے مزید کہا کہ بجٹ میں یہ اضافہ نہ صرف فوج کو مضبوط بنائے گا بلکہ ملکی دفاعی صنعت کی ترقی میں بھی معاون ثابت ہوگا۔