نوکری چلی گئی؟ اپنی پسند کی نئی نوکری جلد کیسے تلاش کریں؟
نوکری کھو دینا نہ صرف مالی طور پر پریشان کن ہوتا ہے بلکہ جذباتی طور پر بھی صدمہ دے سکتا ہے۔ لیکن یہ وقت ایک موقع بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ایسا موقع جب آپ سوچیں کہ واقعی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کس کام سے آپ خوش رہیں گے۔
چاہے آپ کو نوکری سے نکالا گیا ہو یا جل بھن کر کام کر رہے تھے، درج ذیل عملی اقدامات آپ کو پریشانی سے نکال کر مقصد کی طرف لے جا سکتے ہیں اور ایسی نوکری دلوا سکتے ہیں جو آپ کو خوش کرے۔
رُک کرجائزہ لیں
نوکری ختم ہونے پر اکثر لوگ فوری طور پر نئی نوکری تلاش کرنے لگتے ہیں۔ مگر ایسا کرنا ٹھیک نہیں۔
سب سے پہلے ایک لمحہ کے لیے رکیں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ پچھلے سال میں کون سا کام آپ کو خوشی دیتا رہا اور کون سا کام آپ کو تھکا دیتا رہا۔ اپنے کام اور زندگی کے توازن کے بارے میں ایماندار رہیں۔
اس کے بعد ایسے مواقع تلاش کریں جو آپ کی ضروریات اور دلچسپیوں کے مطابق ہوں۔ جب آپ کو واضح ہوگا کہ کیا چاہتے ہیں، تو آپ زیادہ سمجھداری سے نوکری تلاش کر سکیں گے اور ایسے کام کے لیے وقت ضائع نہیں کریں گے جس میں آپ لمبے عرصے تک خوش نہ رہ سکیں۔
چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں
نوکری کھو جانا اکثر خوف اور عدم تحفظ پیدا کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو فوراً بڑی نوکری تلاش میں نکل جائیں۔
چھوٹے اور آسان اقدامات سے شروع کریں، جیسے اپنے LinkedIn پروفائل پر حالیہ کامیاب پروجیکٹس یا مہارت شامل کریں۔ اپنی پسندیدہ کمپنیوں یا ان کے رہنماؤں کو فالو کریں یا کسی آن لائن مفت یا کم مدت کورس میں حصہ لیں جو آپ کی دلچسپی کے مطابق ہو۔
یہ چھوٹے اقدامات آپ کے اعتماد کو بڑھاتے ہیں اور کام کی تلاش میں حوصلہ دیتے ہیں۔ جب آپ روزانہ چھوٹے اقدامات کرتے ہیں تو نوکری کی تلاش کا دباؤ کم محسوس ہوتا ہے اور تھکن بھی نہیں لگتی۔
اپنی کامیابیوں کو یاد رکھیں اور ان پر فخر کریں
نوکری کھو جانا آپ کی صلاحیت یا قابلیت کو کم نہیں کرتا۔ اس وقت اکثر لوگ خود کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کی پچھلی کامیابیاں اور تجربات آپ کی اہمیت کو ثابت کرتے ہیں۔ اپنے پروجیکٹس، ٹیم کی قیادت، یا مسائل حل کرنے کے تجربات کو یاد کریں۔
انٹرویو میں اپنی کامیابیوں پر بات کریں، نوکری کھو جانے کی باتوں پر نہیں۔ آپ کی کارکردگی آپ کی اہمیت کا ثبوت ہے۔
اپنی پسند کی نوکری کا ایک مکمل نقشہ بنائیں
ہر دستیاب نوکری کے لیے جلدی نہ کریں۔ اس کے بجائے ایک فہرست بنائیں کہ آپ کس قسم کا کام اور ماحول چاہتے ہیں۔ اس سے آپ کو اپنی پسند کی نوکری ملنے کے امکانات بڑھ جائیں گے اور آپ صرف کسی بھی نوکری کے لیے مجبور نہیں ہوں گے۔
نوکری کھو دینا صدمہ اور اضطراب پیدا کر سکتا ہے، مگر یہ وقت خود کو بہتر سمجھنے اور اپنی صلاحیتوں کے مطابق کام تلاش کرنے کا بھی ہے۔ اپنی دلچسپیوں اور کامیابیوں کو پہچانیں، چھوٹے قدم اٹھائیں اور اپنی ترجیحات کے مطابق نوکری تلاش کریں۔ ایسا کرنے سے نہ صرف آپ جلد نئی نوکری تلاش کر پائیں گے بلکہ وہ نوکری آپ کو واقعی خوش بھی کرے گی۔