اسلام آباد ہائیکورٹ کے 3 ایڈیشنل ججز کو مستقل کرنے کی منظوری
جوڈیشل کمیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ایڈیشنل ججز کو مستقل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔
اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا، جس میں اہم عدالتی معاملات پر غور کیا گیا۔ اجلاس کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ایڈیشنل ججز کی مستقلی کے معاملے پر تفصیلی غور کیا گیا جب کہ بلوچستان ہائیکورٹ کے 2 ایڈیشنل ججز کی مستقلی پر بھی اجلاس میں تبادلہ خیال ہوا۔
اس کے علاوہ اجلاس میں وفاقی آئینی عدالت میں ججز کی تعیناتی کے لیے رولز بنانے کے معاملے کو بھی زیر غور لایا گیا۔
اعلامیے کے مطابق اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ایڈیشنل ججز جسٹس محمد اعظم خان، جسٹس محمد آصف اور جسٹس انعام امین منہاس کی مستقل تقرری کی منظوری دی گئی۔
اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں بلوچستان ہائیکورٹ کے جسٹس نجم الدین مینگل کی بطور مستقل جج کی توثیق کی گئی جب کہ جسٹس ایوب خان کی مستقلی اکثریتی رائے سے مسترد کی گئی۔
آئینی بینچز کے لیے ججز نامزدگی کے معیار پر غور کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی، کمیٹی ججز تقرری انٹرویو،طریقہ کار اور رولز میں ترامیم کے حوالے سے سفارشات تیار کرے گی۔
اجلاس میں جوڈیشل کمیشن قواعد 2024 میں ترامیم پر بھی غور کا فیصلہ کیا گیا جبکہ شفاف اور مؤثر عدالتی تقرریوں کیلئے آئینی فریم ورک پر زوردیا گیا