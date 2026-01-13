’شادی سے پہلے طلاق‘، ہانیہ عامر کا نجومیوں کو کرارا جواب
پاکستانی شوبز انڈسٹری کی مقبول اداکارہ ہانیہ عامر نے اپنی شادی سے قبل ہی طلاق سے متعلق سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہونے والی پیشگوئی پر طنزیہ ردعمل دیا ہے۔
حال ہی میں نجی ٹی وی چینل کے مارننگ شو میں معروف نجومی سامعہ خان نے دعویٰ کیا کہ اگر ہانیہ عامر 2026 میں شادی کرتی ہیں تو ان کی ازدواجی زندگی کو طلاق جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
نجومی کے مطابق اداکارہ کے زائچے کا تجزیہ یہی مشورہ دیتا ہے کہ انہیں فی الحال شادی کے بجائے اپنے کیریئر پر توجہ دینی چاہیے۔
یہ کلپ دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا اور صارفین کے درمیان بحث چھڑ گئی۔
اس پیشگوئی پر خاموش رہنے کے بجائے ہانیہ عامر نے مذکورہ ویڈیو کلپ اپنی انسٹاگرام اسٹوری پر ری شیئر کرتے ہوئے مختصر مگر معنی خیز ردعمل دیا۔
اداکارہ نے لکھا، ”عجیب، پہلے شادی تو ہونے دو!“
ہانیہ کا یہ جملہ سوشل میڈیا صارفین کو بے حد پسند آیا اور مداحوں نے اسے غیر ضروری نجومی دعوؤں پر بہترین جواب قرار دیا۔
دوسری جانب ہانیہ عامر اور گلوکار و اداکار عاصم اظہر کے تعلقات سے متعلق قیاس آرائیاں بھی ایک بار پھر زور پکڑ رہی ہیں۔
عاصم اظہر اور ماڈل میرب علی کی علیحدگی کے بعد سوشل میڈیا پر دونوں کے دوبارہ قریب آنے کی چہ مگوئیاں شروع ہوئیں، جو اس وقت مزید مضبوط ہو گئیں جب دونوں کو یشمٰی گل کی سالگرہ سمیت مختلف تقریبات میں ایک ساتھ دیکھا گیا۔
اس کے علاوہ عاصم اظہر کے سولو البم کی ریلیز کے بعد ان کے گانے ’ہانییا‘ نے مداحوں کی توجہ حاصل کی، جس کے بعد دونوں کے تعلقات سے متعلق بحث مزید تیز ہو گئی۔ تاہم اس معاملے پرا ہانیہ عامر اور عاصم اظہر نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔
سوشل میڈیا پر صارفین کی بڑی تعداد نے ہانیہ عامر کے مؤقف کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ شادی اور طلاق جیسے حساس معاملات کو نجومیوں کی پیشگوئیوں سے جوڑنا غیر ضروری ہے، جبکہ کئی مداحوں نے اداکارہ کے اعتماد اور حاضر جوابی کو سراہا۔
ہانیہ عامر، جن کے انسٹاگرام پر فالوورز کی تعداد 1 کروڑ 94 لاکھ سے زائد ہے، نہ صرف اپنی اداکاری بلکہ اپنی بے باک شخصیت اور سوشل میڈیا پر سرگرمی کے باعث بھی مداحوں میں بے حد مقبول ہیں۔ ’میرے ہمسفر‘، ’کبھی میں کبھی تم‘، ’دلربا‘، ’عشقیا‘ اور ’مجھے پیار ہوا تھا‘ جیسے ہٹ ڈرامے ان کے کیریئر کا اہم حصہ ہیں۔