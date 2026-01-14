پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ، اہم قانون سازی متوقع

naveed-akbar نوید اکبر
شائع 14 جنوری 2026 03:43pm
پاکستان

حکومت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 20 جنوری کو طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس میں اہم قانون سازی متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق وزارت پارلیمانی امور نے مشترکہ اجلاس سے متعلق سمری صدر مملکت کو ارسال کر دی ہے۔

ذرائع کے مطابق پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں مجموعی طور پر 29 بلز پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ ان میں سے 11 بلز حکومتی جبکہ 18 نجی نوعیت کے ہوں گے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ ان بلز میں سے 24 بل ایسے ہیں جنہیں صدر مملکت بغیر دستخط واپس بھیج چکے ہیں، جبکہ 5 بلز ایک ایوان سے منظور ہو چکے ہیں مگر دوسرے ایوان سے منظوری حاصل نہیں کر سکے۔

ذرائع کے مطابق مشترکہ اجلاس میں کن بلز کو پیش کیا جائے گا، اس کا حتمی فیصلہ حکومت کی صوابدید پر ہوگا۔ مشترکہ اجلاس کے دوران قانون سازی کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے اہم فیصلے متوقع ہیں۔

