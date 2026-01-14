پاکستان اور ورلڈ لبرٹی فنانشل کے درمیان ڈیجیٹل ادائیگیوں کے فروغ کا معاہدہ
پاکستان اور عالمی مالیاتی ادارے ورلڈ لبرٹی فنانشل کے درمیان ڈیجیٹل ادائیگیوں میں جدت اور مالیاتی نظام کو جدید بنانے کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے گئے۔ اس موقع پر وزیراعظم شہباز شریف سمیت اعلیٰ حکومتی اور عسکری قیادت موجود تھی۔
پاکستان اور ورلڈ لبرٹی فنانشل کے درمیان ڈیجیٹل ادائیگیوں میں جدت کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت (ایم او یو) پر دستخط کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں وزیراعظم شہباز شریف، نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، چیئرمین پاکستان ورچوئل اثاثہ جات ریگولیٹری اتھارٹی اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔
دوسری جانب وزیراعظم شہباز شریف سے ورلڈ لبرٹی فنانشل امریکا کے وفد نے چیف ایگزیکٹو آفیسر زچری وٹکوف کی قیادت میں ملاقات بھی کی۔ ملاقات کے دوران وزیراعظم نے وفد کو ڈیجیٹل پاکستان کے وژن سے آگاہ کیا۔
وزیراعظم نے کہا کہ ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی، شفافیت اور عوامی رسائی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہیں، جبکہ ڈیجیٹل ادائیگیاں اور مالیاتی جدت ڈیجیٹل معیشت کا اہم جزو ہیں۔
شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان کی ڈیجیٹل مالیاتی منڈیوں میں بڑھتی ہوئی عالمی دلچسپی خوش آئند ہے اور پاکستان تیزی سے عالمی ڈیجیٹل فنانس کا حصہ بن رہا ہے۔
اس موقع پر ورلڈ لبرٹی فنانشل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر زچری وِٹکوف نے پاکستان کے ساتھ محفوظ اور شفاف ڈیجیٹل ادائیگی کے بنیادی ڈھانچے کی تشکیل کے لیے کام کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس تعاون میں سرحد پار ادائیگیوں، سیٹلمنٹ اور زرمبادلہ کے حصول و ادائیگی کے نظام میں جدت شامل ہو سکتی ہے۔