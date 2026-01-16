ٹک ٹاک کا 13 سال سے کم عمر صارفین کے اکاؤنٹس کی کڑی نگرانی کا فیصلہ
ٹک ٹاک جلد ہی یورپ میں عمر کی جانچ کے لیے نئی ٹیکنالوجی متعارف کرانے جا رہا ہے تاکہ 13 سال سے کم عمر بچوں کے اکاؤنٹس کی شناخت بہتر طریقے سے کی جا سکے۔
رائٹرز کے مطابق کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ نظام ایک سال کے پائلٹ پروگرام کے بعد تیار کیا گیا ہے اور اس میں صارفین کی پروفائل معلومات، پوسٹ کردہ ویڈیوز اور رویے کے نمونوں کا تجزیہ کیا جائے گا تاکہ 13 سال سے کم عمربچوں کے اکاؤنٹس کی شناخت بہتر طریقے سے کی جا سکے۔
ٹک ٹاک نے واضح کیا ہے کہ اس نظام کے ذریعے نشاندہی کیے گئے اکاؤنٹس کو فوراً خودکار طور پر بند نہیں کیا جائے گا بلکہ ماہر موڈریٹرز ان کا جائزہ لیں گے۔
کمپنی نے اس بات پر زور دیا کہ یورپ میں صارفین کی پرائیویسی کے تحفظ کے ساتھ ساتھ قوانین کی پابندی کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ ٹیکنالوجی تیار کی گئی ہے۔
یورپی حکام نے سوشل میڈیا کمپنیوں پر زور دیا ہے کہ وہ صارفین کی عمر کی تصدیق مؤثر اور محفوظ طریقے سے کریں۔ موجودہ طریقے بعض اوقات یا تو ناکافی ہوتے ہیں یا صارفین کی ذاتی معلومات پر زیادہ انحصار کرتے ہیں۔
اپیل کی صورت میں، ٹک ٹاک ’یوٹی‘ نامی ادارے کی فیشل ایج ایسٹیمیشن ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی، جبکہ اس کے ساتھ کریڈٹ کارڈ کی جانچ اور سرکاری شناختی دستاویزات بھی دیکھی جائیں گی۔ یہ ٹیکنالوجی خاص طور پر یورپی قوانین کے مطابق تیار کی گئی ہے، اور کمپنی نے بتایا کہ یورپی صارفین کو اس کے آغاز کے وقت آگاہ کیا جائے گا۔
ٹک ٹاک کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد بچوں کی حفاظت کو بہتر بنانا اور یورپی قوانین کی تعمیل کرنا ہے، کیونکہ دنیا میں ابھی کوئی ایسا طریقہ موجود نہیں جو صارف کی عمر کی تصدیق کرتے ہوئے پرائیویسی کو مکمل طور پر محفوظ رکھ سکے۔
اس سے پہلے برطانیہ میں پائلٹ پروگرام کے دوران ہزاروں ایسے اکاؤنٹس ختم کیے گئے تھے جو 13 سال سے کم عمر بچوں کے تھے۔ دیگر ممالک جیسے آسٹریلیا اور ڈنمارک نے بھی بچوں کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال پر مخصوص عمر کی حدیں مقرر کی ہیں۔