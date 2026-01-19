اسلام آباد ہائیکورٹ کے مستقل ہونے والے تین ججز نے حلف اٹھا لیا

اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر نے تینوں ججز سے حلف لیا
اسلام آباد ہائیکورٹ کے تین ججز جسٹس محمد آصف، جسٹس محمد اعظم خان اور جسٹس انعام امین منہاس نے مستقل تعیناتی کے بعد حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے تینوں ججز سے حلف لیا۔

تقریب کا آغاز تلاوتِ کلامِ پاک سے ہوا اور بعد ازاں قومی ترانہ پیش کیا گیا۔ رجسٹرار نے ججز کی مستقل تعیناتی کا نوٹیفکیشن بھی پڑھ کر سنایا۔

تقریب میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ کے ججز، اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر واجد گیلانی و سیکرٹری منظور ججہ بھی شریک ہوئے۔

واضح رہے کہ تینوں ججز نے مستقل تعیناتی سے قبل تقریباً ایک سال ایڈہاک جج کے طور پر خدمات انجام دی ہیں۔ وزارتِ قانون نے صدرِ مملکت کی منظوری کے بعد ان کی مستقل تقرری کا نوٹیفکیشن جاری کیا تھا۔

