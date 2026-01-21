اسٹیبلشمنٹ سے کوئی خفیہ رابطہ نہیں، حکومت کا ایک ہاتھ ملا کر دوسرے سے مُکا مارنا نہیں چلے گا: بیرسٹر گوہر
پاکستان تحریکِ انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے اس تاثر کو مسترد کر دیا کہ عمران خان کی جماعت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کسی قسم کا خفیہ رابطہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی بات چیت بھی ہوئی تو اسے چھپایا نہیں جائے گا۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گوہر علی خان نے کہا، ’اس وقت پی ٹی آئی کا کسی سے، بشمول اسٹیبلشمنٹ، کوئی رابطہ نہیں ہے۔‘
انہوں نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کسی سے دشمنی نہیں رکھتی اور پاکستان، پاکستانی مسلح افواج اور ریاست کے ساتھ کھڑی ہے۔ تاہم انہوں نے انتباہ کیا کہ حکومت اگر ایک ہاتھ ملا کر اور دوسرے سے پارٹی پر حملہ کرے تو یہ صورتحال بہتر نہیں ہوگی۔
یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اپوزیشن اتحاد ٹی ٹی اے پی نے حال ہی میں اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ جاری کیا ہے اور 8 فروری کو ’وہیل جیم اور شٹر ڈاؤن‘ احتجاج کا اعلان کیا ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف نے 23 دسمبر کو پی ٹی آئی کے لیے صلح کا پیغام دیا تھا، لیکن پی ٹی آئی نے کہا کہ وہ ’کمزوری کی پوزیشن سے‘ بات چیت میں شامل نہیں ہو سکتی اور اپنی اسٹریٹ مہم کی تیاریوں میں مصروف ہے۔
خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اور پی ٹی آئی کے رکن سہیل آفریدی اس اسٹریٹ مہم کی قیادت کر رہے ہیں اور پنجاب و سندھ میں پارٹی حامیوں کو متحرک کرنے کے لیے دورے کر رہے ہیں۔ ٹی ٹی اے پی بھی 8 فروری کے احتجاج کے لیے عوامی حمایت حاصل کرنے میں سرگرم ہے۔
گوہر علی خان نے کہا کہ 8 فروری ان کے لیے علامتی دن ہے کیونکہ اسی دن 2024 کے انتخابات میں پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کو مبینہ طور پر چوری کیا گیا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ احتجاج پرامن ہوگا اور عوام سے اپیل کی کہ وہ شٹر ڈاؤن اور وہیل جیم ہڑتال میں حصہ لیں۔
پی ٹی آئی چیئرمین نے مزید کہا کہ پارٹی عوام کے درمیان موجود ہے اور اسے کسی علامت کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے سینیٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈرز کی نوٹیفیکیشنز کو مثبت قرار دیا اور کہا کہ یہ اقدام ہاؤس اور جمہوریت کے لیے اچھا ہے۔
عدالتی معاملات کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو 17 جنوری 2025 کو القادر کیس میں سزا دی گئی، لیکن اس سزا کے خلاف اپیل ابھی تک سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی۔ گوہر علی خان نے عدلیہ سے اپیل کی کہ عوام کو انصاف ان کے دروازے پر پہنچایا جائے، کیونکہ انصاف کی کمی کے باعث لوگ خود عدالت کا فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔
انہوں نے سوال اٹھایا کہ بشریٰ بی بی پر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، تو انہیں سزا کیوں دی گئی۔ انہوں نے زور دیا کہ عدلیہ فوری طور پر پی ٹی آئی کے بانی کے کیسز کی سماعت کرے اور عوام کو انصاف فراہم کرے۔