انگلیاں ٹریگر پر ہیں، سپریم لیڈر کے حکم کا انتظار ہے، ایران
ایرانی پاسدارانِ انقلاب کے چیف کمانڈر جنرل محمد پاکپور نے امریکا اور اسرائیل کو کسی بھی ممکنہ مہم جوئی سے باز رہنے کی سخت وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی افواج مکمل طور پر الرٹ ہیں اور سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کے حکم پر فوری عمل کے لیے تیار ہیں۔
اپنے بیان میں جنرل محمد پاکپور کا کہنا تھا کہ ایران کی مسلح افواج کی انگلیاں ٹریگر پر ہیں اور کسی بھی خطرے کی صورت میں تاخیر کے بغیر جواب دیا جائے گا۔
انہوں نے امریکا اور اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دشمنوں کو گزشتہ بارہ روزہ جنگ سے سبق سیکھنا چاہیے تاکہ مستقبل میں مزید سنگین اور دردناک نتائج سے بچا جا سکے۔
ایرانی کمانڈر نے دعویٰ کیا کہ ملک کا دفاعی نظام اور قومی سلامتی پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط بنا لی گئی ہے۔ ان کے مطابق اگر ایران پر کسی بھی قسم کا حملہ کیا گیا تو اس کا جواب انتہائی سخت اور تباہ کن ہوگا۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ ایران اپنی خودمختاری اور سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کرے گا اور کسی بھی جارحیت کی صورت میں بھرپور دفاع اس کی پالیسی کا حصہ ہے۔