ڈی آئی خان: امن کمیٹی کے سربراہ کے گھر پر دھماکا، 5 افراد جاں بحق

زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کردیا گیا جن کی حالت تشویش ناک بتائی جا رہی ہے۔
اپ ڈیٹ 24 جنوری 2026 12:13am
پاکستان

خیبرپختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں قریشی موڑ کے قریب امن کمیٹی کے سربراہ نور عالم محسود کے گھر پر دھماکا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوگئے ہیں۔

پولیس کے مطابق جمعے کو ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے قریشی موڑ کے قریب شادی کی تقریب کے دوران زور دار دھماکا ہوا، جس سے موقع پر موجود افراد میں بھگدڑ مچ گئی۔

دھماکے کے نتیجے میں 5 افراد جان کی بازی ہار گئے جب کہ متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں بعض زخمیوں کی حالت تشویش ناک بتائی جا رہی ہے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ دھماکا مبینہ خود کش حملہ تھا، بھتہ خوری سے متعلق ذاتی دشمنی کی وجہ سے کیا گیا، فتنہ الخوارج اب دشمنی کرنے شادیوں تک آن پہنچے ہیں۔

پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے موقع پر پہنچ گئے ہیں اور علاقے کو گھیرے میں لے کر شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں جب کہ دھماکے کی نوعیت اور وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔

