بھارتی خاتون کی شوہر سے چھٹکارے کی سازش، گاڑی میں گائے کا گوشت رکھ دیا
لکھنؤ میں ایک حیران کن واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں ایک خاتون نے اپنے شوہر کو پھنسانے کے لیے گاڑی میں گائے کا گوشت رکھ دیا۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ ایک سوچی سمجھی سازش کا حصہ تھا۔
بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ 14 جنوری کو کاکوری پولیس نے شہر کے مضافات میں ایک آن لائن ڈلیوری گاڑی کو روکا اور تقریباً 12 کلو بیف برآمد کیا۔
ڈلیوری کاروباری شخصیت واصف کے نام پر بک کی گئی تھی، جنہوں نے فوری طور پر اس سے انکار کیا۔
اگرچہ ابتدائی تحقیق سے ظاہر ہوا کہ ڈلیوری کی تصدیق کے لیے استعمال ہونے والا ون ٹائم پاس ورڈ (او ٹی پی) واصف کے موبائل فون سے تیار کیا گیا تھا، تاہم تفتیش کاروں نے جلد ہی تضادات کو نوٹ کیا۔
واصف کے گھر کی سی سی ٹی وی فوٹیج سے پتہ چلا کہ جب او ٹی پی استعمال کیا گیا، واصف باتھ روم میں موجود تھا، جبکہ اس کا موبائل فون باہر پڑا ہوا تھا۔
تفتیشی حکام کے مطابق، واصف کو فریم کرنے کے لیے یہ ڈلیوری مبینہ طور پر جان بوجھ کر کی گئی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سازش میں واصف کی اہلیہ امینہ اور اس کا ساتھی اور مبینہ عاشق امان، جو بھوپال کا رہائشی ہے، شامل تھے۔
کاکوری پولیس اسٹیشن کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر، انسپکٹر ستیش چندر راٹھور نے بتایا کہ امان نے واصف کے شناختی دستاویزات استعمال کرتے ہوئے امین آباد سے کاکوری تک آن لائن پورٹر سروس بک کروائی۔
انہوں نے کہا، ’گائے کا گوشت بھوپال سے منگوایا گیا اور اسے گتے کے ڈبوں میں چھپا کر گاڑی میں لاد دیا گیا۔
مزید تحقیقات سے معلوم ہوا کہ یہ خاتون پہلے بھی اپنے شوہر کو ماضی میں ایک مشکوک کیس میں پھنسانے کی کوشش کر چکی تھی۔
جب واصف کو حاضری گنج میں اپنی کھڑی گاڑی سے مشتبہ بیف برآمد ہونے کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے رہا کر دیا گیا۔
انسپکٹر اٹھور نے کہا کہ، ’چونکہ اس معاملے میں واصف کو جلدی رہا کر دیا گیا تھا، اس لیے ملزمان نے اسے دوبارہ پھنسانے اور طویل عرصے تک جیل میں رکھنے کے لیے ایک اور سازش کی۔‘
پولیس نے امان کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ امینہ ابھی فرار ہے اور اس کی گرفتاری کے لیے کارروائی جاری ہے۔
اس معاملے نے ایک اور پہلو بھی سامنے لایا، جب شکایت پر ایف آئی آر درج کی گئی کہ کچھ پولیس اہلکاروں نے لکھنؤ ہائی کورٹ کے اندر خاتون کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، جس پر تین اہلکار معطل کر دیے گئے۔