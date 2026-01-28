بھارت میں نیپا وائرس پھیلاؤ پر پاکستان الرٹ: ہوائی اڈوں اور سرحدوں پر سخت اسکریننگ کا حکم
وفاقی وزارتِ صحت نے بھارت میں نیپا وائرس کے پھیلاؤ کے پیشِ نظر ملک بھر میں ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے، پاکستان آنے والے تمام مسافروں کی 100 فیصد اسکریننگ اور سخت نگرانی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
بدھ کو وفاقی وزارت صحت کی جانب سے بھارت میں جان لیوا نیپا وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ پر انتباہ اور ایڈوائزری جاری کردی گئی ہے۔
ایڈوائزری کے مطابق ملک بھر کے ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور زمینی سرحدوں پر سخت اسکریننگ کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔
ایڈوائزری میں پاکستان آنے والے اور ٹرانزٹ مسافروں کی 100 فیصد اسکریننگ لازمی قرار دی گئی ہے، تمام مسافروں کی تھرمل اسکریننگ اور طبی معائنہ لازمی ہوگا۔
وزارت صحت کی ایڈوائزری میں مسافروں کی گزشتہ 21 دن کی مکمل سفری تاریخ کی تصدیق کی بھی ہدایت جاری کی گئی ہے۔
ایڈوائزری کے مطابق نیپا وائرس سے متاثرہ یا ہائی رسک علاقوں سے آنے والے مسافروں کی خصوصی نگرانی کا حکم دیتے ہوئے نیپا وائرس کی مشتبہ علامات کی صورت میں مسافر کو فوری آئسولیٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ کلیئرنس کے بغیر کسی مسافر کو پاکستان میں داخلے کی اجازت نہیں ہو گی۔
حکام کے مطابق پاکستان میں تاحال نیپا وائرس کا کوئی تصدیق شدہ کیس رپورٹ نہیں ہوا جب کہ بھارتی ریاست مغربی بنگال میں نیپا وائرس کے 5 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔
نیپا وائرس کے پھیلاؤ کے خدشے پر تھائی لینڈ، ملائیشیا، ہانگ کانگ، سنگاپور اور نیپال میں بھی سرحدوں اور ایئر پورٹس پر اسکریننگ شروع کر دی گئی ہے۔