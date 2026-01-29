امریکا میں برفباری کے ریکارڈ ٹوٹ گئے، ہلاکتیں 65 تک پہنچ گئیں
امریکا میں شدید برفباری اور سردی کی نئی لہر نے معمولات زندگی کو بری طرح متاثر کر دیا ہے اور مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 65 تک پہنچ گئی ہے۔
امریکی میڈیا کے مطابق مشرقی امریکا کے کئی علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا ہے، جس کے باعث سڑکیں، رہائشی علاقے اور سفری نظام متاثر ہو رہے ہیں۔
محکمہ موسمیات کے مطابق شکاگو میں درجہ حرارت منفی 14 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ کلیولینڈ میں منفی 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔
ٹینیسی اور مسیسیپی میں وقفے وقفے سے ہونے والی شدید برفباری کے باعث ایک لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے محروم ہو گئے ہیں، جس سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔
برفانی طوفان کی وجہ سے فضائی سفر بھی بری طرح متاثر ہوا ہے۔
اب تک امریکن ایئر لائنز کی 653 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں جبکہ 1077 پروازیں تاخیر کا شکار ہوئی ہیں۔
ڈیلس فورٹ ورتھ ایئرپورٹ پر بھی برفباری اور بارش کے باعث فلائٹ آپریشن شدید متاثر ہے۔
امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایئر لائنز نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنے عملے کو اضافی شفٹس کرنے پر ڈبل تنخواہ کی پیشکش کی ہے۔
محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ نیویارک اور نیو جرسی میں شدید سرد ہوائیں چلنے کا امکان ہے، جبکہ سردی کی یہ لہر اگلے ہفتے تک برقرار رہنے کی پیش گوئی کی جا رہی ہے۔
حکام نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے تاکہ مزید جانی نقصان سے بچا جا سکے۔