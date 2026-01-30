امریکا کی کیوبا کو تیل فراہم کرنے والے ممالک پر نئے ٹیرف کی دھمکی
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو ایک صدارتی حکم پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت وہ ان ممالک کی مصنوعات پر اضافی ٹیرف عائد کریں گے جو کیوبا کو تیل فراہم کرتے ہیں۔ اس حکم کا مقصد کیوبا پر مزید اقتصادی دباؤ ڈالنا ہے، جبکہ وہ پہلے سے ہی توانائی کی سنگین بحران کا شکار ہے۔
ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق یہ حکم خاص طور پر میکسیکو پر دباؤ ڈالے گا، جو کیوبا کے لیے توانائی کا اہم ذریعہ رہا ہے اور جس نے امریکی حریف ملک کی حمایت کا موقف اختیار کیا ہے۔ میکسیکو کی صدر کلاؤڈیا شین باؤم نے ٹرمپ کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔
جب ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ کیا وہ کیوبا کا ”گلا دبانے“ کی کوشش کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ ایسا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، لیکن کیوبا کی ”بقا مشکل نظر آ رہی ہے۔“
کیوبا کے وزیر خارجہ برونو روڈریگز اور دیگر حکومتی عہدیداروں نے اس حکم کی سخت مذمت کی اور اسے ”کیوبا اور اس کے عوام کے خلاف جارحانہ اقدام“ قرار دیا۔
برونو روڈریگز نے الزام لگایا کہ امریکا دیگر ممالک پر بلیک میلنگ کر کے اپنے قدامت پسند پابندیوں میں شامل ہونے پر مجبور کر رہا ہے۔
کیوبا توانائی کے لیے غیر ملکی مدد پر بہت زیادہ انحصار کرتا رہا ہے، خاص طور پر میکسیکو، روس اور وینیزویلا سے، مگر امریکی دباؤ اور وینیزویلا پر عسکری کارروائی کے بعد یہ سلسلہ متاثر ہوا ہے۔
میکسیکو کی سرکاری کمپنی پی میکس نے بتایا کہ جنوری تا ستمبر 2025 میں روزانہ تقریباً 20 ہزار بیرل تیل کیوبا کو بھیجا گیا، مگر ستمبر میں یہ مقدار تقریباً 7 ہزار بیرل رہ گئی۔
میکسیکو کی صدر شین باؤم نے تیل کی ترسیل کے بارے میں غیر واضح موقف اختیار کیا اور کہا کہ ترسیل کی وقتی تعطل عمومی سپلائی کی تبدیلیوں کی وجہ سے ہے اور کسی دباؤ میں نہیں آئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ میکسیکو کی حکومت انسانی امداد جاری رکھے گی اور پی میکس کے معاہدے طے کریں گے کہ تیل کب بھیجا جائے گا۔
ٹرمپ اور شین باؤم کے درمیان جمعرات کی صبح ٹیلیفونک بات چیت ہوئی، جس میں کیوبا کے معاملے پر گفتگو نہیں ہوئی۔ تاہم شین باؤم نے کہا کہ میکسیکو امریکی دباؤ کے باوجود کیوبا کو انسانی امداد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے اور ضرورت پڑنے پر امریکا اور کیوبا کے درمیان ثالث کا کردار ادا کر سکتا ہے۔
اس صدارتی حکم کے اثرات ابھی واضح نہیں ہیں، لیکن کیوبا میں عوام پہلے ہی توانائی بحران اور امریکی پابندیوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ملک میں لوگ لمبی قطاروں میں گاڑیوں کے لیے انتظار کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں کے بارے میں تشویش میں مبتلا ہیں۔
کیوبا کے نائب وزیر خارجہ کارلوس ڈی کوسیو نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ امریکا کیوبا پر پابندیاں مزید سخت کر رہا ہے، اور خود مختار ممالک پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ اس پابندی میں شامل ہوں۔