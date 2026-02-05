گوگل کا سستا ترین فون ’پکسل 10 اے‘ لانچ کرنے کا اعلان، خصوصیات کیا ہیں؟
گوگل نے اپنا نیا بجٹ فرینڈلی اسمارٹ فون ’پکسل 10 اے‘ متعارف کروا دیا ہے۔
گوگل نے یوٹیوب پر ایک چھوٹی ویڈیو شیئر کی جس میں فون میٹل فریم کے ساتھ نیلے رنگ میں دکھایا گیا ہے۔
فون کا ڈیزائن پچھلے ماڈل جیسا ہے اور اس میں کیمرے کا بَمپ نہیں ہے، یعنی فون کے پچھلے حصے کا ڈیزائن صاف اور ہموار ہے ۔ اس طرح فون ڈیسک پر رکھنے سے نہیں لڑکھڑائے گا۔
ویڈیو میں گوگل ’پکسل 10 اے‘ کی لانچ کی تاریخ کی بھی تصدیق کی گئی ہے۔ یہ بجٹ فرینڈلی پکسل فون 18 فروری 2026 سے پری آرڈر کے لیے دستیاب ہوگا۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پچھلے ماڈل کے مقابلے میں ایک مہینہ پہلے لانچ ہو رہا ہے، کیونکہ ’پکسل 9 اے‘ مارچ میں ریلیز ہوا تھا۔
اگرچہ گوگل نے ابھی فون کی مکمل تفصیلات نہیں بتائیں۔ تاہم، لیکس سے کچھ معلومات سامنے آئی ہیں۔ جس کے مطابق، ’پکسل 10 اے‘ممکنہ طور پر چار رنگ کالا (اوبسڈین)، ہلکا جامنی (لیوینڈر)، سرخ مائل گلابی (بیری) اورسلیٹی (فوگ) میں دستیاب ہوگا۔
ہارڈویئر لیکس کے مطابق فون میں پچھلے ماڈل ’پکسل 9 اے‘ کی طرح ٹینسر فور جی چپ سیٹ استعمال ہوگی۔ فون میں 6.3 انچ کا 120 ہرٹز ایمولیڈ ڈسپلے اور 5100 ایم اے ایچ بیٹری ہوگی جو 23 واٹ فاسٹ چارجنگ سپورٹ کرے گی۔
یہ فون زیادہ تر پکسل 9 اے جیسا ہی ہے، یعنی اس میں بڑی تبدیلی نہیں کی گئی جس سے قیمت کم رکھی جا سکتی ہے۔
فون کی متوقع قیمت تقریباً 500 امریکی ڈالر ہوگی، جو پچھلی پکسل اے سیریز کی قیمتوں کے مطابق ہے۔
یہ فون ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو کم قیمت میں اچھا فون اور جدید فیچرز چاہتے ہیں۔