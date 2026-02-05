کے الیکٹرک کے سی ای او مونس علوی اچانک اپنے عہدے سے مستعفی
کے الیکٹرک کے چیف ایگزیکٹو آفیسر (سی ای او) مونس علوی اپنے عہدے سے مستعفی ہوگئے ہیں، جس کے بعد کے الیکٹرک بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چئیرمین نے مونس علوی کا استعفی منظور کرلیا ہے۔
ذرائع کے مطابق جمعرات کو کے الیکٹرک کے سی ای او مونس علوی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، جس کے بعد انہوں نے اپنا استعفیٰ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو بھیج دیا ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ کے الیکٹرک کے بورڈ کی حتمی منظوری کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسیچج کو اس حوالے سے باضابطہ طور پر آگاہ کیا جائے گا۔ مونس علوی نے کے الیکٹرک میں 18 سال تک خدمات انجام دیں اور وہ سب سے طویل مدت تک کے الیکٹرک کے سی ای او رہنے والے سربراہ تھے۔
دوسری جانب کے الیکٹرک بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چئیرمین مارک اسکیلٹن نے سی او مونس علوی کا استعفی منظور کرلیا ہے۔
ذرائع کے مطابق نئے سی او کے الیکٹرک کے لیے 3 ناموں کو شارٹ لسٹ کرلیا گیا ہے، شارٹ لسٹ کیے گئے تینوں افراد کا تعلق کراچی سے ہے اور انہیں انرجی اور فنانس سیکٹر میں وسیع تجربہ حاصل ہے۔
ذرائع کے مطابق کے الیکٹرک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس آئندہ ہفتے متوقع ہے جب کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے انتخابات رمضان المبارک میں ہوں گے تاہم نیا بورڈ نئے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی تقرری کرے گا۔
موجودہ بورڈ شارٹ لسٹ کیے گئے امیدواروں کے انٹرویوز کے بعد اپنی رپورٹ نئے بورڈ کو پیش کرے گا، کے الیکٹرک کے بورڈ ممبرز کی مجموعی تعداد 13 ہے تاہم طویل عرصے سے تین نشستیں خالی ہیں جب کہ مونس علوی کے استعفیٰ کے بعد بورڈ ممبرز کی تعداد 9 رہ گئی ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ سی ای او کے استعفیٰ کے بعد کے الیکٹرک کے ہیڈ آفس میں بے چینی کی فضا ہے اور اعلیٰ افسران مستقبل کے حوالے سے تشویش میں مبتلا ہیں۔