کراچی: پلاسٹک کی فیکٹری میں لگنے والی آگ تیسرے درجے کی قرار
کراچی کے علاقے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں پلاسٹک کی فیکٹری میں آتشزدگی کا واقعہ پیش آیا ہے، جسے بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیاں مصروف ہیں جب کہ حکام نے آگ تیسرے درجے کی قرار دے دی ہے۔
جمعے کو کراچی کے علاقے لانڈھی میں ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں واقع پلاسٹک کا دانہ بنانے والی فیکٹری میں آگ لگ گئی، آگ کی شدت نے برابر والی فیکٹری کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کے باعث دونوں عمارتیں مکمل آگ کی لپیٹ میں آگئیں۔
اطلاع ملتے ہی فائربریگیڈ کی 10 گاڑیاں آگ بجھانے کے لیے روانہ ہوئیں، تیسرے درجے کی قرار دی جانے والی آگ بجھانے کے لیے شہر بھر سے فائرٹینڈرز کو طلب کیا گیا ہے، رات 9 بجے لگنے والی آگ پر تاحال کنٹرول نہیں کیا جاسکا۔
فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں جب کہ فائربرگیڈ حکام کی جانب سے تیسری فیکٹری کو بچانے کے لیے پانی کا چھڑکاو جاری ہے۔
ڈی سی ملیر اور ریسکیو 1122 نے واٹر کارپوریشن سے فوری مدد طلب کرلی گئی ہے، سی ای او احمد علی صدیقی کی ہدایت پر لانڈھی اور شیرپاؤ ہائیڈرنٹس پر ایمرجنسی نافذ کی جاچکی ہے۔
سی ای او نے بتایا کہ انچارج ہائیڈرنٹس سیل ایاز فائر بریگیڈ اور ریسکیو حکام سے مسلسل رابطے میں ہے، فوکل پرسن سی ای او برائے ہائیڈرنٹس سیل آپریشن کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔
ترجمان کا کہنا تھا کہ آتشزدگی پر قابو پانے کے عمل کے دوران واٹر کارپوریشن فائر بریگیڈ اور ریسکیو اداروں کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہوئے فائر بریگیڈ کو بلا تعطل پانی کی فراہمی یقینی بنائی جارہی ہے، آتشزدگی پر مکمل قابو پانے تک واٹر ٹینکرز کی فراہمی جاری رہے گی، شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ریسکیو اداروں کے ساتھ ہر ممکن تعاون جاری ہے۔
اسٹیشن افسر ظفر خان کا کہنا تھا کہ شہر بھر سے فائر ٹینڈرز روانہ کر دی ییں، کے ایم سی فائر بریگیڈ کی دو اسنارکلز بھی روانہ کی جاچکی ہیں۔