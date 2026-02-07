ایران سے مذاکرات اچھے رہے، فریق ڈیل کے قریب ہیں، صدر ٹرمپ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کے نتائج حوصلہ افزا رہے ہیں اور فریقین کسی ممکنہ ڈیل کے قریب پہنچ چکے ہیں۔
ایئر فورس ون میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ایران سے بات چیت تعمیری رہی اور پیش رفت واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا کہ ایران کے ساتھ اگلے ہفتے دوبارہ مذاکرات ہوں گے، جن میں اہم نکات پر مزید تفصیلی غور کیا جائے گا۔
ان کا کہنا تھا کہ امریکا ایران کے ساتھ ایسے معاہدے کا خواہاں ہے جو خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنائے۔
امریکی صدر نے واضح کیا کہ امریکا ایران کے پاس جوہری ہتھیار دیکھنا نہیں چاہتا اور اسی مقصد کے تحت سفارتی کوششیں جاری ہیں۔
ان کے مطابق امریکا خطے میں اپنی سیکیورٹی پوزیشن بھی مضبوط بنا رہا ہے اور امریکی بحریہ کا بڑا بیڑا جلد مشرقِ وسطیٰ پہنچ جائے گا۔
صدر ٹرمپ نے یوکرین جنگ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے پر بھی اچھی اور مثبت بات چیت جاری ہے، اور امریکا سفارتی ذرائع سے اس تنازع کے حل کے لیے کوشاں ہے۔
واضح رہے کہ امریکا اور ایران کے درمیان مذاکرات عُمان کے دارالحکومت مسقط میں جمعہ کو ہوئے تھے۔
مذاکرات میں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی شریک ہوئے تھے، جبکہ امریکا کی طرف سے صدر ٹرمپ کے مشیر اسٹیو وٹکوف اور امریکی صدر کے داماد جیرڈ کشنر مذاکرات میں شریک ہوئے تھے۔
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہا تھا کہ مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاہم اس سے قبل دونوں ممالک کے اہلکار اپنے دارالحکومتوں میں مشاورت کریں گے۔