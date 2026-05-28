بنگلادیشی حکومت نے ’ڈونلڈ ٹرمپ‘ نامی نایاب بھینسے کی قربانی رکوا دی
بنگلادیشی حکومت نے عیدالاضحیٰ پر امریکی صدر ’ڈونلڈ ٹرمپ‘ نامی نایاب بھینسے کی قربانی رکوا دی ہے جب کہ حکام نے غیرمعمولی عوامی دلچسپی اور سیکیورٹی خدشات کے باعث آخری وقت میں مداخلت کرتے ہوئے بھینسے کو تحویل میں لے کر ڈھاکا کے چڑیا گھر منتقل کردیا ہے۔
برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق بنگلادیش میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نام سے مشہور ایک نایاب سفید بھینسا عیدالاضحیٰ پر قربانی سے بچ گیا، جب حکومت نے آخری لمحے میں مداخلت کرتے ہوئے اس کی قربانی رکوا دی۔
اس سفید بھینسے کے سنہری بالوں کی وجہ سے لوگوں نے اسے ’ڈونلڈ ٹرمپ‘ کا نام دے رکھا تھا۔ سوشل میڈیا پر اس جانور کی ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد پورے ملک میں اس کی غیر معمولی شہرت ہوگئی تھی۔
رپورٹ کے مطابق تقریباً 700 کلوگرام وزنی اس بھینسے کو عیدالاضحیٰ پر قربانی کے لیے فروخت کیا جا چکا تھا تاہم عید سے قبل عوام کی بڑی تعداد اس جانور کو دیکھنے کے لیے آنے لگی جس کے باعث سیکیورٹی خدشات پیدا ہوگئے۔
بنگلادیشی وزارت داخلہ کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ وزیر داخلہ صلاح الدین احمد نے خصوصی ہدایت جاری کرتے ہوئے بھینسے کی قربانی روکنے کا حکم دیا۔ حکومت نے خریدار کو رقم واپس کردی جب کہ بھینسے کو دارالحکومت ڈھاکا کے قومی چڑیا گھر منتقل کیا جا رہا ہے۔
فارم کے مالک ضیا الدین مردھا نے بتایا کہ بھینسے کو ’ڈونلڈ ٹرمپ‘ کا نام ان کے چھوٹے بھائی نے دیا کیوں کہ اس کے ماتھے پر موجود سنہری بال سابق امریکی صدر سے مشابہت رکھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بھینسا نہایت نرم مزاج ہے اور اس کی دیکھ بھال خصوصی توجہ سے کی جاتی ہے، جس میں باقاعدہ غسل اور وقفے وقفے سے خوراک دینا شامل ہے۔
رپورٹ کے مطابق ابتدا میں یہ ایک عام قربانی کا جانور تھا لیکن اس کے منفرد سفید رنگ، سنہرے بالوں اور پرسکون طبیعت نے لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرالی، بنگلہ دیش میں البینو بھینسے انتہائی نایاب سمجھے جاتے ہیں کیوں کہ وہاں زیادہ تر مویشی گہرے رنگ کے ہوتے ہیں۔
سوشل میڈیا پر مقبولیت بڑھنے کے بعد لوگ دور دراز علاقوں سے صرف اس بھینسے کو دیکھنے اور اس کے ساتھ تصاویر بنانے کے لیے آنے لگے۔
بنگلادیشی میڈیا کے مطابق حکومت کا کہنا ہے کہ جانور کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور عوامی دلچسپی کے باعث اسے محفوظ مقام پر منتقل کرنا ضروری ہوگیا تھا۔