طلحہٰ انجم نے منگنی کر لی، منگیتر کون؟
پاکستان کے معروف ریپر اور مقبول میوزک بینڈ ینگ اسٹنرز کے اہم رکن طلحہ انجم نے منگنی کرلی ہے۔
طلحہ انجم نے اپنے ٹیلنٹ اور لگن کے بل بوتے پرموسیقی کی دنیا میں قدم رکھا اورایک دہائی سے بھی کم عرصے میں لاکھوں نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن بن گئے۔
اب طلحہ انجم اپنی زندگی کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ حال ہی میں ان کی منگنی کی خوشخبری سامنے آئی، جس نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی ہے۔
طلحہ انجم کی منگنی میڈیکل ایستھیٹیشن اور سوشل میڈیا انفلوئنسر زویا کریم کے ساتھ ہوئی ہے۔
یہ خوبصورت تقریب کراچی میں منعقد ہوئی جہاں قریبی دوستوں اور اہلِ خانہ نے شرکت کی۔
اس موقع پر طلحہ انجم نے شاندار گرے سوٹ زیب تن کیا جبکہ زویہ کریم نے نفیس لیونڈر ساڑھی میں سب کی توجہ حاصل کرلی۔
تقریب کی دلکش تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں اور مداح اس نئے جوڑے کے لیے مداحوں کی جانب سے نیک تمناؤں اور دعاوں کے پیغامات بھیجنے کا سلسلہ جاری ہے۔