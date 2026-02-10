پشاور ہائیکورٹ نے 2 ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کو عہدوں سے فارغ کردیا
دونوں ججز کو ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر نوکری سے برخاست کیا گیا: پشاور ہائیکورٹ
پشاور ہائیکورٹ نے 2 ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کو عہدوں سے فارغ کردیا ہے۔
منگل کو پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے 2 ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کو نوکری سے برخاست کردیا گیا ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج مدثر شاہ ترمزی کو عہدے سے برخاست کیا گیا ہے جب کہ ایڈیشنل اینڈ ڈسٹرکٹ سیشن جج شیخ افضل کو بھی نوکری سے فارغ کردیا گیا ہے۔
پشاور ہائی کورٹ نے دونوں ججز کو ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر نوکری سے برخاست کیا گیا۔ دونوں جوڈیشل افسران کے خلاف انکوائری مکمل ہونے کے بعد کارروائی عمل میں لائی گئی۔
دوسری جانب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج حافظ نسیم اکبر نے خود ہی عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔
مزید خبریں
پاک فضائیہ کی مشق ’گولڈن ایگل‘ کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر
’فرینڈ آف کورٹ‘ بیرسٹر سلمان صفدر کی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات
نیٹ میٹرنگ سے نیٹ بلنگ؛ ’ریاست کے بھروسے سولر سسٹم لگانے والوں کے ساتھ زیادتی ہے‘
نیٹ میٹرنگ ختم، سولر صارفین بلنگ کے لیے نیا نظام نافذ
لاہور: سانحہ بھاٹی گیٹ کے مدعی نے ملزمان کو معاف کردیا
سال 2026 کے لیے صدقۂ فطر اور فدیۂ صوم کا نصاب جاری کر دیا گیا
مقبول ترین