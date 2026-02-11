ویلنٹائن نہیں، ’گیلنٹائن ڈے‘: آج کی خواتین کی نئی پسند
’ویلنٹائن ڈے‘ کو طویل عرصے سے محبت، سرخ گلابوں اور رومانوی ملاقاتوں کا دن سمجھا جاتا رہا ہے۔ مگر حالیہ برسوں میں خواتین کی ایک بڑی تعداد نے اس روایت کو ایک نیا رخ دے دیا ہے۔ اب صرف ویلنٹائن نہیں بلکہ ’گیلنٹائن ڈے‘ بھی بھرپور انداز میں منایا جا رہا ہے۔
’گیلنٹائن ڈے‘ دراصل محبت کی نئی تعریف پیش کرتا ہے۔ یہ دن بتاتا ہے کہ محبت صرف رومانوی نہیں ہوتی، بلکہ دوستی، خلوص، ہنسی اور ساتھ بھی محبت کی ہی شکلیں ہیں۔
اس دن کا مقصد رومانوی تعلقات کے دباؤ سے آزاد ہو کر دوستی، قربت اور ساتھ گزارا ہوا وقت منانا ہے۔
شادی شدہ، سنگل یا حال ہی میں بریک اپ سے گزرنے والی خواتین سب اسے اپنی مرضی اور انداز میں منا سکتی ہیں۔ پارٹیاں، کلاسز، کافی ڈیٹ یا بس ہنسی مذاق اور گپ شپ، یہ سب ’گیلنٹائن ڈے‘ کے حصے ہیں۔
سوشل میڈیا کے دور میں ویلنٹائن ڈے اکثر مہنگے تحائف، شاندار ڈنرز اور خوش نظر آنے والے جوڑوں کی تصاویر تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ ایسی صورت حال میں سنگل خواتین، حالیہ بریک اپ سے گزرنے والی لڑکیاں یا وہ خواتین جو جذباتی دباؤ محسوس کرتی ہیں، خود کو تنہائی کا شکار پاتی ہیں۔
’گیلنٹائن ڈے‘ اس دباؤ سے آزادی کا راستہ فراہم کرتا ہے۔ یہ دن خواتین کو یاد دلاتا ہے کہ خوش رہنے کے لیے صرف محبت کا رشتہ ضروری نہیں، بلکہ سچی دوستی بھی زندگی کو خوبصورت بنا سکتی ہے۔
’گیلنٹائن ڈے‘ ایک محفوظ جگہ فراہم کرتا ہے جہاں خواتین ہنس سکتی ہیں، رو سکتی ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزار سکتی ہیں، بغیر کسی موازنہ یا فیصلہ کے۔ بعض خواتین اسے ڈیجیٹل ڈیٹوکس کے طور پر بھی مناتی ہیں، فون کو ایک طرف رکھ کر لمحے میں جینا اور یادگار تجربات بنانا۔
’گیلنٹائن ڈے کا تصور ابتدا میں ایک امریکی ٹی وی شو کے ذریعے مقبول ہوا، مگر اب یہ عالمی رجحان بن چکا ہے۔
ہر گیلنٹائن جشن شاندار نہیں ہوتا۔ خواتین اس دن کو مختلف انداز میں مناتی ہیں۔ کہیں گھروں میں چھوٹی پارٹیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، کہیں قریبی سہیلیوں کے ساتھ ڈنر یا کافی کا پروگرام بنایا جاتا ہے، تو کہیں سپا ڈے یا تخلیقی سرگرمیوں جیسے پینٹنگ اور بیکنگ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کچھ خواتین گھر میں سکون سے وقت گزارتی ہیں۔
ان سرگرمیوں کا مقصد صرف تفریح نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا، جذباتی سپورٹ فراہم کرنا اور یادگار لمحات بنانا ہے۔
یوں کہا جا سکتا ہے کہ ’گیلنٹائن ڈے‘ ویلنٹائن ڈے کی مخالفت نہیں، بلکہ محبت کے دائرے کو وسیع کرنے کا نام ہے، جہاں دوستی بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی رومانوی محبت۔