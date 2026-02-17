پاکستان اور بنگلا دیش کے درمیان ون ڈے اور ٹیسٹ سیریز کا شیڈول طے پاگیا
ون ڈے سیریز تین میچز پر مشتمل ہوں گے جو ڈھاکا میں کھیلے جائیں گے، ذرائع
پاکستان اور بنگلا دیش کے درمیان ون ڈے اور ٹیسٹ میچز کی سیریز کا شیڈول طے پا گیا ہے۔
ذرائع کے مطابق ون ڈے سیریز تین میچز پر مشتمل ہوگی جو ڈھاکا میں کھیلی جائے گی۔
پہلا ون ڈے 12 مارچ، دوسرا 14 مارچ اور تیسرا میچ 16 مارچ کو شیڈول ہے۔
ذرائع کے مطابق پاکستان سُپر لیگ کے اختتام کے بعد دونوں ٹیمیں دو ٹیسٹ میچز کی سیریز میں بھی مدمقابل ہوں گی۔
پاکستان اور بنگلا دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ 8 سے 12 مئی تک ڈھاکا میں ہوگا جبکہ دوسرا ٹیسٹ 16 سے 20 مئی تک چاٹو گرام میں کھیلا جائے گا۔
بنگلا دیش کرکٹ بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ وہ جلد ہی دونوں سیریز کی حتمی تاریخوں کا باضابطہ اعلان کرے گا۔
مزید خبریں
’سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوگیا‘: شعیب اختر کا محسن نقوی پر کی گئی تنقید سے ’یوٹرن‘
عماد وسیم نے دوسری شادی کرلی، اہلیہ کون ہیں؟
بھارت میں شیڈول آئی سی سی ایونٹس کھٹائی میں پڑ گئے؛ آسٹریلوی میڈیا کا دعویٰ
بھارت سے شکست پر کیمپ میں ہلچل، سینئر کھلاڑیوں کو ڈراپ کرنے پر غور
ٹی 20 ورلڈ کپ کا سُپر 8 مرحلہ، آسٹریلیا اگر مگر کا شکار
ٹی 20 ورلڈ کپ: نمیبیا کے خلاف پاکستان ٹیم میں اہم تبدیلیوں کا امکان
مقبول ترین