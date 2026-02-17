سعودی عرب میں رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے اجلاس آج ہوگا

شائع 17 فروری 2026 12:51pm
سعودی عرب میں رمضان المبارک کے چاند کی رویت کے لیے آج اجلاس ہوگا۔

سعودی فلکیاتی تنظیم کے مطابق سعودی عرب میں کل پہلے روزے کے آغاز کا امکان ہے۔

پاکستان میں رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کل متوقع ہے۔

ترجمان سپارکو کے مطابق پاکستان میں پہلے روزے کا آغاز 19 فروری کو ہونے کا امکان ہے۔

