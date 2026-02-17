سعودی عرب میں رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے اجلاس آج ہوگا
پاکستان میں رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کل متوقع ہے
سعودی عرب میں رمضان المبارک کے چاند کی رویت کے لیے آج اجلاس ہوگا۔
سعودی فلکیاتی تنظیم کے مطابق سعودی عرب میں کل پہلے روزے کے آغاز کا امکان ہے۔
ترجمان سپارکو کے مطابق پاکستان میں پہلے روزے کا آغاز 19 فروری کو ہونے کا امکان ہے۔
