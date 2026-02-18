حماس نے اسرائیل کا 60 روز میں ہتھیار ڈالنے کا الٹی میٹم مسترد کر دیا
عرب میڈیا رپورٹس کے مطابق حماس کے سینئر رہنما محمود مرداوی نے بیان میں کہا ہے کہ جب تک غزہ پر اسرائیلی قبضہ برقرار ہے، اسلحہ ترک کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی دھمکیاں حماس کے مؤقف کو تبدیل نہیں کر سکتیں اور مزاحمت جاری رہے گی۔
رپورٹس کے مطابق اسرائیل کی جانب سے حماس کو غیر مسلح ہونے کے لیے دی گئی مہلت کے بعد خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔
حماس قیادت کا کہنا ہے کہ غزہ میں جاری صورتحال اور اسرائیلی اقدامات کے تناظر میں کسی بھی قسم کی یکطرفہ شرط قبول نہیں کی جا سکتی۔
سیاسی مبصرین کے مطابق اس بیان کے بعد دونوں فریقین کے درمیان کشیدگی میں کمی کے امکانات کم دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ خطے میں امن کوششوں کو بھی ایک نیا دھچکا لگنے کا امکان ہے۔ صورتحال پر عالمی برادری کی نظر ہے، تاہم فی الحال زمینی حقائق میں کسی فوری تبدیلی کے آثار نظر نہیں آ رہے۔