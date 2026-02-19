ایران کو معاہدہ کرنا پڑے گا ورنہ نتائج برے ہوں گے: صدر ٹرمپ

ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوں گے تو مشرق وسطیٰ میں امن ممکن نہیں ہوگا، امریکی صدر
ویب ڈیسک
شائع 19 فروری 2026 09:41pm
دنیا

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ 10 دن کے اندر ایران کے بارے میں صورت حال واضح ہو جائے گی اور کسی صورت ایران کو ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

واشنگٹن میں غزہ بورڈ آف پیس کے پہلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ ایران امن کے راستے پر آئے اور خطے میں استحکام کے لیے ایٹمی ہتھیار نہ رکھے۔

ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوں گے تو مشرق وسطیٰ میں امن ممکن نہیں ہوگا۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران کے ساتھ بات چیت جاری ہے اور وہ بامعنی معاہدہ چاہتے ہیں۔

انہوں نے واضح کیا کہ تقریباً 10 دن میں ایران کے بارے میں صورت حال معلوم ہو جائے گی اور امریکی حکومت کو ایران کے ساتھ کچھ ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے۔

صدر ٹرمپ نے زور دیا کہ ایران کے لیے اب وقت آ گیا ہے کہ وہ امن کے راستے پر چلے اور معاہدہ کرے، ورنہ نتائج سنگین ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کو معاہدہ نہ کرنے کی صورت میں اس کے نتائج براہ راست خطے اور عالمی سطح پر محسوس ہوں گے۔

واشنگٹن میں غزہ بورڈ آف پیس کے اجلاس میں انھوں نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ وہ مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں امن اور معاشی استحکام کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے۔

