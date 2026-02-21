پرانی پائپ لائنیں بدلنے کے لیے 1 ارب روپے کا سونا عطیہ
جاپان کے شہر اوساکا کو ایک نامعلوم عطیہ دہندہ کی جانب سے 560 ملین ین (پاکستانی تقریباً ایک ارب سے زائد) مالیت کی سونے کی اینٹوں کا خطیر عطیہ موصول ہوا ہے، جسے شہر کی پرانی پائپ لائنوں کی مرمت کے لیے استعمال کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔
ایسوسی ایٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر 21 کلوگرام (46 پاؤنڈ) وزنی سونے کی اینٹیں نومبر میں اوساکا سٹی واٹر ورکس بیورو کے حوالے کی گئیں۔
اوساکا کے میئر ہائیڈیوکی یوکویاما نے جمعرات کو صحافیوں کو بتایا کہ عطیہ دہندہ نے واضح کیا ہے کہ یہ رقم پرانی اور خستہ حال پانی کی پائپ لائنوں کی بہتری کے لیے استعمال کی جائے۔
میئر کا کہنا تھا کہ یہ حیران کن رقم ہے جسے سن کر میں کچھ دیر کے لیے خاموش ہوگیا۔ ہائیڈیوکی یوکویاما کا کہنا تھا کہ پرانی آبی پائپ لائنوں کی مرمت کے لیے بھاری سرمایہ درکار ہوتا ہے، اس عطیے پر میں جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ شہر انتظامیہ عطیہ دہندہ کی خواہش کا احترام کرے گی اور اس رقم کو واٹر ورکس منصوبوں کی بہتری پر خرچ کیا جائے گا۔
اوساکا کے آبی نظام کی حفاظت سے متعلق خدشات اس وقت بڑھ گئے تھے جب گزشتہ برس ایک ٹرک بڑے گڑھے میں جاگر اتھا جس کے نتیجے میں ڈرائیور ہلاک ہوگیا تھا۔
اس واقعے کو ٹوکیو کے شمال میں واقع سائی تاما میں سیوریج لائن کو پہنچنے والے نقصان سے جوڑا گیا تھا۔
اوساکا سٹی واٹر ورکس کے اہلکار ایجی کوتانی نے اے پی کو بتایا کہ مارچ 2025 پر ختم ہونے والے مالی سال کے دوران شہر کی سڑکوں کے نیچے پانی کی پائپ لائنوں میں رساؤ کے 92 واقعات رپورٹ ہوئے۔
تقریباً 28 لاکھ آبادی کے ساتھ اوساکا جاپان کا تیسرا بڑا شہر ہے اور مغربی جاپان کا اہم مرکز سمجھا جاتا ہے۔ جاپان کا بیشتر مرکزی عوامی انفراسٹرکچر جنگِ عظیم دوم کے بعد تیز رفتار معاشی ترقی کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔