مارچ سہیل آفریدی کی وزارت کا آخری مہینہ ہوگا: شیر افضل مروت کا دعویٰ
سینئر سیاسی رہنما شیر افضل مروت نے دعویٰ کیا ہے کہ مارچ 2026 سہیل آفریدی کی وزارت کا آخری مہینہ ہوگا۔ مروت نے متعدد بیانات میں پارٹی اور رہنماؤں کے درمیان اختلافات اور معاملات کی تفصیلات بیان کر دی۔
پاکستان تحریکِ انصاف سے وابستہ اور سینئر سیاسی رہنما شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ علیمہ خان اتنی مہربانی کیوں ہو رہی ہیں؟ انھوں نے سہیل آفریدی کی بھی واٹ لگائی ہے، ریلیز فورس بنانا بھی علیمہ خان کا ہی مطالبہ تھا، بانی پی ٹی آئی کی زندگی میں ان کی بہن نے تباہی مچائی ہے۔
نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے انھوں نے کہا کہ جمائمہ کی طلاق میں بھی علیمہ خان کا ہاتھ ہے، لڑائیاں، فتنہ اور شر پھیلانا ان کا کام ہے، بشری بی بی اور علیمہ خان کے درمیان راضی نامے کے لیے اورسیز سے پاکستانی آئے، علیمہ خان اور بشری بی بی ہاتھ نہیں ملاتیں۔
شیر افضل مروت نے دعویٰ کیا کہ علیمہ خان بتا دیں کہ انھوں نے ہار نہیں لیا ہے، بتائیں کہ وہ ہار کدھر گیا؟ علیمہ خان اسپتال کی 5 سو کنال زمین بھی کھا گئیں، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو علیمہ خان میرے خلاف کیس کردیں۔
انھوں نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی اربوں ڈالرز کی انڈسٹری ہے، 23 مارچ 2024 میں سرینا میں میٹنگ ہوئی تھی، بانی تحریکِ انصاف نے منع کیا تھا کہ یہ زبان بھی نہیں کھولیں گی، علیمہ خان گالم گلوچ بریگیڈ کو ٹارگٹ دیتی ہیں، وہ بانی پی ٹی آئی کی فیملی میں سب سے امیر فرد ہیں۔
شیرافضل مروت نے مزید کہا کہ علیمہ خان کا نمل یونیورسٹی میں بڑا عمل دخل ہے، محترمہ اربوں کی ڈونیشن کھا چکی ہیں، خان کی رہائی کی ہر ڈیل علیمہ خان نے خراب کرائی۔ علیمہ خان کو افواہوں کی وائی فائی کہا جاتا ہے۔