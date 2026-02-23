3 مارچ کو چاند ’خونی رنگ‘ میں کیوں نظر آئے گا؟ حقیقت کیا ہے؟
سال 2026 کا پہلا چاند گرہن 3مارچ کو ہوگا اور اس موقع پر آسمان سرخ رنگ کی روشنی سے منور ہو جائے گا۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ وائرل ہوئی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ ’3 مارچ کو چاندخون کی طرح سرخ‘ ہو جائے گا۔ اس دعوے کے بعد کئی لوگوں نے سوال اٹھایا کہ کیا واقعی ایسا ہوگا اور اگر ہوگا تو اس کی وجہ کیا ہے؟
ماہرین کے مطابق یہ دعویٰ جزوی طور پر درست ہے۔ 3 مارچ 2026 کو مکمل چاند گرہن ہوگا جس کے دوران چاند کچھ وقت کے لیے سرخی مائل دکھائی دے گا۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اس سال کا یہ پہلا بڑا فلکیاتی واقعہ ہوگا جسے بغیر کسی خاص حفاظتی سامان کے عام آنکھ سے دیکھا جا سکے گا۔
مکمل چاند گرہن، جسے عام طور پر ’بلڈ مون‘ بھی کہا جاتا ہے، اس وقت ہوتا ہے جب زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے۔ اس ترتیب کی وجہ سے زمین کا سایہ چاند پر پڑتا ہے اور سورج کی براہ راست روشنی چاند تک نہیں پہنچ پاتی۔ تاہم زمین کے ماحول سے گزر کر آنے والی روشنی چاند تک پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سرخ یا نارنجی رنگ اختیار کر لیتا ہے۔
ناسا کے مطابق 3 مارچ کو مکمل گرہن امریکی مشرقی وقت کے مطابق صبح تقریباً 4 بجے شروع ہوگا اور 7 بجے تک جاری رہے گا، جبکہ جزوی گرہن 9 بجے تک دیکھا جا سکے گا۔ مکمل گرہن کا دورانیہ تقریباً 12 منٹ ہوگا۔ اس دوران چاند افق کے قریب اور غروب ہونے کے قریب ہوگا، اس لیے دیکھنے والوں کو کھلے اور صاف افق کی ضرورت ہوگی۔
یہ گرہن شمالی اور وسطی امریکہ، مغربی جنوبی امریکہ، مشرقی ایشیا، آسٹریلیا اور بحرالکاہل کے مختلف حصوں میں واضح طور پر دیکھا جا سکے گا۔ وسطی ایشیا اور جنوبی امریکہ کے کچھ علاقوں میں جزوی طور پر نظر آئے گا، جبکہ یورپ اور افریقہ میں یہ گرہن نظر نہیں آئے گا۔
سورج گرہن کے برعکس، چاند گرہن کو دیکھنا آنکھوں کے لیے محفوظ ہوتا ہے اور کسی خاص چشمے یا حفاظتی سامان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ روشنیوں سے دور کسی کھلے مقام کا انتخاب کیا جائے تاکہ منظر زیادہ واضح دکھائی دے۔ دوربین یا ٹیلی اسکوپ استعمال کرنے سے تجربہ بہتر ہو سکتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں۔
گرہن کے دوران چاند برج اسد میں موجود ہوگا اور شیر کے پچھلے پنجوں کے نیچے دکھائی دے گا۔ چاند کی روشنی مدھم ہونے کی وجہ سے آس پاس کے ستارے اور برج زیادہ نمایاں نظر آ سکتے ہیں۔
مزید برآں، 8 مارچ 2026 کو سیارہ زہرہ اور زحل آسمان پر ایک دوسرے کے قریب دکھائی دیں گے۔ اگرچہ اس کا چاند گرہن سے براہ راست تعلق نہیں، تاہم مارچ کے آغاز میں آسمان دیکھنے والوں کے لیے یہ بھی ایک دلچسپ منظر ہوگا۔
یوں 3 مارچ کو چاند کا سرخ دکھائی دینا کسی غیر معمولی یا خطرناک تبدیلی کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک قدرتی فلکیاتی عمل ہے جسے دنیا کے مخصوص علاقوں میں چند منٹ کے لیے دیکھا جا سکے گا۔