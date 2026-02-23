زمبابوے کے بولر بریڈ ایونز نے ٹی 20 کرکٹ میں نیا ریکارڈ بنا دیا
بریڈ ایونز ٹی 20 کرکٹ کی مسلسل 28 اننگز میں وکٹ حاصل کرنے والے پہلے بولر بن گئے۔
زمبابوے کے فاسٹ بولر بریڈ ایونز نے آئی ٹی 20 کرکٹ میں منفرد ریکارڈ قائم کردیا ہے۔
بریڈ ایونز ٹی 20 کرکٹ کی مسلسل 28 اننگز میں وکٹ حاصل کرنے والے پہلے بولر بن گئے ہیں، انہوں نے یہ ریکارڈ آئی سی سی ٹی 20 ورلڈکپ کے سپر ایٹ مرحلے کے میچ میں ویسٹ انڈیز کے کپتان شائی ہوپ کو آؤٹ کرکے حاصل کیا۔
اس سے قبل یہ ریکارڈ مشترکہ طور پر سری لنکا کے لیستھ ملنگا اور آئرلینڈ کے مارک اڈائر کے پاس تھا جنہوں نے 27،27 اننگز میں مسلسل شکار کیے تھے۔
بریڈ ایونز کے ریکارڈ کو خطرہ پاکستان کے اسپنر عثمان طارق سے ہے جو مسلسل 25 اننگز میں وکٹ حاصل کرچکے ہیں۔
مزید خبریں
ٹی 20 ورلڈ کپ سپر 8: ویسٹ انڈیز نے زمبابوے کو شکست دے کر بھارت کی مشکلات بڑھادیں
ویسٹ انڈیز نے ٹی 20 ورلڈ کپ میں کئی ریکارڈز اپنے نام کرلیے
پی ایس ایل 11 سے قبل سیالکوٹ اسٹالینز کی ملکیت میں تبدیلی
ہنڈریڈ لیگ: انگلش کرکٹ بورڈ کی بھارتی فرنچائز مالکان کو شٹ اپ کال
جنوبی افریقا سے بدترین شکست: کیا بھارت اب سیمی فائنل میں جا پائے گا؟
رونالڈو کا 500 گول مکمل کرنے پر انوکھے سعودی انداز میں جشن
مقبول ترین