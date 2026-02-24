ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے باہر ہونے کا خطرہ، بھارتی ٹیم بڑی تباہی کے دہانے پر
ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کے گروپ مرحلے میں اب تک کئی شاندار اور غیر متوقع نتائج سامنے آ چکے ہیں۔ سری لنکا اور زمبابوے نے آسٹریلیا کو ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا، جبکہ اٹلی نے نیپال کو ٹف ٹائم دیا۔ نیپال نے بدلے میں انگلینڈ کو سخت مقابلے پر مجبور کیا، اور جنوبی افریقہ کو افغانستان کو ہرانے کے لیے ڈبل سپر اوور کی ضرورت پڑی۔ ان تمام انوکھے نتائج کے بعد سیمی فائنل میں کون سی چار ٹیمیں پہنچیں گی، اس کا اندازہ لگانا اب انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔
بھارت، جو جنوبی افریقہ کے خلاف حالیہ شکست سے دوچار ہوا، اب فیورٹ کے تاج کا دعویدار نہیں رہا، اور ٹی 20 فارمیٹ نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا کہ کسی بھی ٹیم کو کسی بھی دن ہرایا جا سکتا ہے۔ سپر 8 مرحلے کے اہم موڑ کے قریب پہنچنے کے ساتھ اب تک ہونے والے تمام نتائج کی جھلک کچھ یوں ہے۔
سپر 8 میں دفاعی چیمپیئن بھارت کو احمد آباد میں جنوبی افریقہ کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی جس نے شائقین کو حیران کر دیا تھا۔ اس دوران ویسٹ انڈیز نے زمبابوے کو تباہ کن انداز میں 254/6 رنز پر محدود کیا اور 107 رنز سے جیت حاصل کی۔
اس نتیجے کے بعد ویسٹ انڈیز سپر 8 کے گروپ 1 میں سرفہرست ہیں۔ دو مرتبہ کے چیمپیئنز (2012 اور 2016) اچانک مضبوط ٹائٹل کے دعویدار نظر آ رہے ہیں۔
ویسٹ انڈیز نے گروپ مرحلے میں انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، اٹلی اور نیپال کو شکست دی تھی، اور سپر 8 میں زمبابوے کے خلاف شاندار فتح حاصل کی۔ اب ان کا شیڈول جنوبی افریقہ کے خلاف 26 فروری احمد آباد میں اور بھارت کے خلاف 1 مارچ ایڈن گارڈنز، کولکتہ میں ہے۔
بھارت کے لیے سیمی فائنل تک کا راستہ اب آسان نہیں رہا۔ آنے والے میچوں میں بھارت کو زمبابوے کے خلاف چنئی میں 26 فروری اور ویسٹ انڈیز کے خلاف کولکاتا میں 1 مارچ کو جیتنا لازمی ہوگا۔
ایک بھی شکست ان کے ٹورنامنٹ سے باہر ہونے کا سبب بنے گی، جو اس ٹیم کے لیے مکمل تباہی ہوگی جنہیں ٹورنامنٹ کے شروع ہونے سے قبل ہی ’فیورٹس‘ کہا جاتا رہا ہے۔ حتیٰ کہ دونوں میچ جیتنے کے باوجود بھی بھارت کو گروپ کے دیگر نتائج سے فائدہ اٹھانا ہوگا تاکہ وہ ٹاپ فور میں جگہ بنا سکیں۔
گروپ 2 میں پاکستان کے آنے کی امیدیں بھی نازک ہیں۔ دو میچ پہلے ہی بارش کی وجہ سے ملتوی ہو چکے ہیں، جس کے بعد انگلینڈ کے پاس دو پوائنٹس کے ساتھ مضبوط پوزیشن ہے۔
پاکستان، نیوزی لینڈ اور سری لنکا سخت مقابلے میں ہیں، جبکہ انگلینڈ کو معمولی برتری حاصل ہے۔ بھارت اور پاکستان دونوں کے کوالیفائی کرنے کی صورت میں بھی یہ واضح نہیں کہ وہ فائنل میں ایک دوسرے سے ملیں گے یا نہیں۔
سیمی فائنل کے میچز کے مقامات ٹیموں کی کوالیفکیشن پر منحصر ہوں گے۔ آئی سی سی کے مطابق پہلا سیمی فائنل 4 مارچ کو کولمبو کے آر پریما داسا اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا، تاہم ضرورت پڑنے پر اسے کولکتہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ دوسرا سیمی فائنل 5 مارچ کو ممبئی کے وانکھڑے اسٹیڈیم میں ہوگا۔