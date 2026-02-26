افطار کے لیے منٹوں میں تیار ہونے والے 6 خاص پکوان
رمضان کا مقدس مہینہ روحانی سکون کے ساتھ ساتھ لذیذ افطار کے لمحوں کا بھی موسم ہے۔ لیکن روزہ اور نماز کے درمیان کھانے کی تیاری اکثر وقت طلب اور تھکا دینے والی ہو سکتی ہے۔ ہر خاتون کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ افطار کے لیے ایسے پکوان ہوں جو نہ صرف مزیدار اور صحت بخش ہوں بلکہ تیزی سے تیار بھی ہو جائیں۔
اسی مقصد کے لیے ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں خاص افطار کے پکوان جو منٹوں میں تیار ہو کر آپ کی میز کو رنگین اور لذیذ بنا دیں گے۔
بادام سے بھری کھجوریں
تازہ کھجوروں میں بادام بھردیں۔ یہ نہ صرف توانائی کا فوری ذریعہ ہیں بلکہ فائبر بھی فراہم کرتے ہیں۔ میٹھا اور کرنچ والا یہ سادہ اسنیک روزے کے بعد جسم کو ہلکا اور تازہ رکھتا ہے۔
فروٹ چاٹ
موسمی پھل کاٹ کر انہیں لیموں کے رس، چاٹ مسالہ اور چٹکی بھر نمک کے ساتھ مکس کریں۔ یہ ہلکا اور خوش ذائقہ اسنیک بغیر معدے پر بھاری پڑے جسم کو پانی اور وٹامنز فراہم کرتا ہے اور بھوک بڑھاتا ہے۔
ویجیٹیبل سینڈوچ
کھیرا، ٹماٹر، لیٹش اورکریم پنیر کے ساتھ سبزیوں کے سینڈوچ تیار کریں۔ یہ فائبر اور پروٹین سے بھرپور اسنیک ہے جو آسانی سے تیار ہو جاتا ہے اور افطار کے بعد توانائی بخشتا ہے۔
سموسہ بائٹس
چھوٹے سموسے، چاہے بازار کے ہوں یا گھر کے بنے ہوئے، فورا بیک یا فرائی کیے جا سکتے ہیں۔ مسالے دار آلو، مٹر یا گوشت سے بھرے یہ سموسے افطار کی فوری تیاری کے لیے بہترین ہیں۔
دہی، شہد اور گری دار میوے
دہی کے پیالے میں شہد اور مکس گری دار میوے شامل کریں۔ یہ پروٹین سے بھرپور اسنیک معدے کو سکون دیتا ہے، ہاضمے میں مدد کرتا ہے اور روزے کے بعد جسم کو توانائی بخشتا ہے۔
پنیر تکہ سیخ
مسالوں میں میرینیٹ کیے ہوئے پنیر کے ٹکڑے جلدی سے گرل یا پین میں فرائی کیے جا سکتے ہیں۔ پروٹین سے بھرپور اور مزیدار یہ سیخیں افطار کے لیے بہترین ہیں اور تازہ لیموں کے رس کے ساتھ ذائقہ دوبالا ہو جاتا ہے۔
یہ آسان اور جلد تیار ہونے والے پکوان افطار کے لیے نہ صرف مزیدار ہیں بلکہ توانائی اور غذائیت سے بھرپور بھی ہیں۔