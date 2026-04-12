ہر نسل کے دلوں پر راج کرنے والی آشا بھوسلے کون تھیں؟
بھارتی موسیقی کا ایک سنہری باب آج ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ دنیائے موسیقی کی بے تاج ملکہ اور کروڑوں دلوں پر راج کرنے والی برصغیر کی لیجنڈری گلوکارہ آشا بھوسلے 92 برس کی عمر میں ممبئی میں انتقال کر گئیں۔ ان کے انتقال کی خبر نے پوری دنیا میں موجود موسیقی کے چاہنے والوں کو سوگوار کر دیا ہے۔
آشا بھوسلے نے اپنے فلمی سفر کا آغاز محض 10 سال کی عمر میں 1943 کی مراٹھی فلم ’ماجھا بال‘ سے کیا۔ انہیں کلاسیکی موسیقی کی تربیت ان کے والد دینا ناتھ منگیشکر نے دی۔
ابتدا میں انہیں زیادہ تر ڈانس اور پاپ طرز کے گانوں کے لیے جانا گیا، لیکن بعد میں اپنی صلاحیتوں سے خود کو ایک ہمہ جہت فنکارہ ثابت کیا۔
انہوں نے اپنے آٹھ دہائیوں پر محیط طویل کیریئر میں غزلوں، کلاسیکل اور جدید موسیقی ہر شعبے میں اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا اور مختلف اداکاراؤں کے لیے اپنی آواز کا جادو بکھیرتی رہیں۔
آنجہانی گلوکارہ نے شرمیلا ٹیگور اور ریکھا سے لے کر ارمیلا ماتونڈکر اور ایشوریا رائے جیسی کئی نسلوں کی اداکاراؤں کے لیے اپنی آواز کا جادو جگایا۔
’پیا تو اب تو آجا‘، ’کجرا محبت والا‘، ’چرا لیا ہے تم نے‘ اور ’دل چیز کیا ہے‘ جیسے ہزاروں گانے ان کی ورسٹائل گلوکاری کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔
آشا بھوسلے موسیقی کی ملکہ لتا منگیشکر کی چھوٹی بہن تھیں۔ اگرچہ دنیا ان دونوں بہنوں کے درمیان ’مقابلے‘ کی کہانیاں سناتی رہی، لیکن آشا جی ہمیشہ کہتی تھیں کہ ”خون پانی سے گاڑھا ہوتا ہے“۔
انہوں نے ہمیشہ اپنی الگ پہچان بنانے کی کوشش کی اور لتا جی کی چھتری تلے رہنے کے بجائے اپنی توانائی اور منفرد انداز سے اپنی جگہ بنائی۔
آشا جی کی پیشہ ورانہ زندگی جتنی کامیاب تھی، ذاتی زندگی اتنی ہی آزمائشوں سے بھری رہی۔ انہوں نے 16 سال کی عمر میں گھر سے بھاگ کر شادی کی جو ناکام رہی۔
1980 میں انہوں نے مشہور موسیقار آر ڈی برمن سے دوسری شادی کی، جن کے ساتھ ان کی جوڑی نے موسیقی کی تاریخ بدل دی۔
ان کی زندگی میں دو بچوں کا انتقال بھی ایک بڑا صدمہ تھا، لیکن موسیقی کو کبھی نہیں چھوڑا اور ہمیشہ اسے اپنی ’سانس‘ قرار دیا۔
آشا بھوسلے کا نام دنیا میں سب سے زیادہ گانے ریکارڈ کروانے والی گلوکارہ کے طور پر ’گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ‘ میں درج ہے۔
انہیں حکومتِ ہند کی جانب سے پدما وبھوشن اور بھارتی سینما کا سب سے بڑا اعزاز دادا صاحب پھالکے ایوارڈ دیا گیا۔ انہوں نے فلم ’امراؤ جان‘ اور ’اجازت‘ کے لیے نیشنل ایوارڈز بھی اپنے نام کیے۔
90 برس کی عمر میں بھی آشا جی کی توانائی حیران کن تھی۔ حال ہی میں انہوں نے دبئی میں لائیو کنسرٹ کیا اور سوشل میڈیا پر بھی وہ بے حد فعال تھیں۔
انسٹاگرام اور ایکس پر ان کے لاکھوں فالوورز ان کے جدید دور کے ساتھ چلنے کے انداز کو بے حد پسند کرتے تھے۔ ان کا آخری ہندی گانا 2022 میں ریلیز ہوا۔
آشا بھوسلے کی وفات کے ساتھ بھارتی موسیقی کا ایک سنہرا باب ختم ہو گیا ہے، لیکن ان کی آواز اور گانے ہمیشہ مداحوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے۔
ان کی آخری رسومات آج ممبئی میں ادا کی جائیں گی جس میں شوبز، سیاست اور سماجی حلقوں کی اہم شخصیات کی شرکت متوقع ہے۔