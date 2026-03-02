نیا ٹارگٹ کون؟ اسرائیل نے نام بتا دیا

حزب اللہ نے شمالی اسرائیل کے شہر حیفا کے قریب ایک فوجی اڈے پر راکٹ اور ڈرون حملہ کیا تھا۔
شائع 02 مارچ 2026 02:24pm
اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے کہا ہے کہ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل نعیم قاسم اب نیا ٹارگٹ ہیں۔ ان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسرائیلی فضائیہ نے لبنان میں حملے کیے ہیں، جس کے نتیجے میں کم از کم 31 افراد مارے گئے ہیں۔

حزب اللہ کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی آیت اللہ علی خامنہ ای کی ہلاکت کے ردعمل میں کی گئی۔

اس حملے کے بعد اسرائیلی طیاروں نے لبنان کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا۔

لبنانی ذرائع کے مطابق اسرائیلی بمباری میں کم از کم 31 افراد جان سے گئے جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں۔

متاثرہ علاقوں میں رہائشی مقامات بھی شامل ہیں، تاہم اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ ان کا ہدف عسکری تنصیبات تھیں۔

نعیم قاسم نے حزب اللہ کی قیادت اس وقت سنبھالی جب سابق سربراہ حسن نصراللہ 27 ستمبر کو اسرائیلی کارروائی میں مارے گئے تھے۔

