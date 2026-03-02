نیا ٹارگٹ کون؟ اسرائیل نے نام بتا دیا
اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے کہا ہے کہ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل نعیم قاسم اب نیا ٹارگٹ ہیں۔ ان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسرائیلی فضائیہ نے لبنان میں حملے کیے ہیں، جس کے نتیجے میں کم از کم 31 افراد مارے گئے ہیں۔
حزب اللہ نے شمالی اسرائیل کے شہر حیفا کے قریب ایک فوجی اڈے پر راکٹ اور ڈرون حملہ کیا تھا۔
حزب اللہ کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی آیت اللہ علی خامنہ ای کی ہلاکت کے ردعمل میں کی گئی۔
اس حملے کے بعد اسرائیلی طیاروں نے لبنان کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا۔
لبنانی ذرائع کے مطابق اسرائیلی بمباری میں کم از کم 31 افراد جان سے گئے جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں۔
متاثرہ علاقوں میں رہائشی مقامات بھی شامل ہیں، تاہم اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ ان کا ہدف عسکری تنصیبات تھیں۔
نعیم قاسم نے حزب اللہ کی قیادت اس وقت سنبھالی جب سابق سربراہ حسن نصراللہ 27 ستمبر کو اسرائیلی کارروائی میں مارے گئے تھے۔