ایران کی بحرین میں امریکی ملٹری بیس پر ڈرون اور میزائلوں کی بارش، ویڈیو جاری
ایران کی پاسدارانِ انقلاب فورس نے تازہ کارروائی میں بحرین میں موجود امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔
ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق پاسدانِ انقلاب کی بحری فورسز نے منگل کی صبح بحرین کے علاقے شیخ عیسیٰ میں واقع امریکی فضائی اڈے پر بڑے پیمانے پر ڈرون اور میزائل داغے۔
رپورٹ کے مطابق اس کارروائی میں 20 ڈرونز اور 3 میزائلوں نے کامیابی سے ہدف کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں مرکزی کمانڈ سینٹر کو تباہ کر دیا گیا ہے۔
بیان کے مطابق اس حملے میں ایندھن کے ذخائر میں بھی آگ بھڑک اٹھی، جس کے شعلے اور دھواں دور تک دکھائی دیا۔
ایرانی میڈیا نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بھی شیئر کی ہے، جسے بحرین میں امریکی اڈے پر حملے کے وقت کا منظر قرار دیا ہے۔
اس سے قبل پاسدرانِ انقلاب کے ڈرون یونٹ نے کویت میں موجود امریکی بیس ’عریفجان ایئرفیلڈ‘ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔