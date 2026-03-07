’ایران نے ہتھیار ڈال دیے، آج مزید سخت حملے ہوں گے‘: ٹرمپ کی عبرتناک انجام کی دھمکی
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک تازہ بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے ایران کو آج کے دن ”انتہائی سخت“ حملوں کا نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔
صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ٹروتھ سوشل‘ پر جاری پیغام میں دعویٰ کیا کہ ایران نے اپنے مشرق وسطیٰ کے پڑوسیوں سے معافی مانگ کر ان کے سامنے ”ہتھیار ڈال دیے“ ہیں اور یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ وہ اب ان پر مزید حملے نہیں کرے گا۔
امریکی صدر کے مطابق ایران نے یہ وعدہ صرف امریکا اور اسرائیل کے مسلسل اور بے رحم حملوں کے دباؤ کی وجہ سے کیا ہے۔
یاد رہے کہ اس سے قبل ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایک ریکارڈ شدہ پیغام میں کہا تھا کہ ایران کی عبوری قیادت نے پڑوسی ممالک پر حملے روکنے کی منظوری دے دی ہے، بشرطیکہ ایران پر حملہ ان کی سرزمین سے نہ ہو۔
تاہم اس کے فوراً بعد ایرانی پاسداران انقلاب نے خبردار کیا تھا کہ اگر ایران پر حملے جاری رہے تو تمام امریکی اور اسرائیلی فوجی اڈے اور مفادات ان کے ”بنیادی نشانے“ ہوں گے۔
صدر ٹرمپ نے اپنے پیغام میں آج مزید حملوں کا عزم ظاہر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایران کے برے سلوک کی وجہ سے اب ایسے علاقوں اور لوگوں کے گروہوں کو مکمل تباہی اور یقینی موت کے لیے نشانہ بنانا زیر غور ہے جنہیں اس لمحے تک نشانہ بنانے کا نہیں سوچا گیا تھا۔