فتنہ الخوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام، ایک دہشت گرد ہلاک
پاک فوج نے پاک افغان سرحد چمن سیکٹر پر فتنہ الخوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی ہے جب کہ کارروائی کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں ایک خارجی دہشت گرد ہلاک جب کہ دیگر زخمی حالت میں فرارہوگئے ہیں۔
سکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کی جانب سے سرحدی باڑ کی حفاظت اور دراندازی روکنے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ پاک افغان بارڈر پر چمن سیکٹر سے ملحقہ سرحدی علاقے میں 3 سے 4 خوارج پر مشتمل تشکیل کی دراندازی کو پاک فوج نے ناکام بنا دیا ہے۔
پاک فوج نے باڑ کاٹنے والے خوارج کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا جب کہ بروقت کارروائی کے دوران ایک خارجی دہشت گرد ہلاک جب کہ دیگر زخمی حالت میں فرار ہو گئے ہیں۔
سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ خارجی دہشت گردوں سے 4 سے 5 آئی ای ڈیز اور باڑ کاٹنے کا سامان بھی برآمد کر لیا گیا ہے، پاک فوج کی منظم کارروائی سے دہشت گردوں کے منصوبے خاک میں مل گئے ہیں۔